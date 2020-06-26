Сергей Ярошенко: любые сложности — это зона роста

Строительная отрасль за последний год испытала сразу два крупных вызова. Помимо эпидемии, охватившей весь мир, и связанных с ней экономических изменений, это переход на новое законодательство и эскроу-счета. О том, как чувствует себя рынок и что позволяет бизнесу выживать в сложных условиях, рассказал генеральный директор и совладелец строительного холдинга «КВС» Сергей Ярошенко.

Генеральный директор и совладелец строительного холдинга «КВС» Сергей Ярошенко Фото: ГК «КВС»

— Прежде всего, примите поздравления. «КВС» в этом году исполнилось 17-лет — серьезный стаж. За это время отрасль практически переродилась. Какие этапы, события в истории «КВС» для вас стали самыми важными?

— На мой взгляд, самое важное — это даже не реализованные проекты или развитие новых направлений, а кризисные моменты. Все те вызовы, которые заставляли быстро принимать решения. Сам процесс строительства для нас понятен и прозрачен. Это ежедневная стабильная работа, и здесь важен опыт. А вот любые внешние факторы, которые нельзя спрогнозировать и которые мы успешно преодолели — это действительно повод для гордости.

— Таких масштабных кризисов на памяти вашей компании уже было как минимум три. Что помогло с ними справиться? Какой опыт для себя вынесли?

— У меня есть четкое убеждение, что любые сложности — это зона роста. Я с этой мыслью проходил каждый период нестабильности. Есть изменение обстоятельств, и задача бизнеса — гибко перестроиться под эти изменения. Поэтому само понятие «кризис» для меня чуждо. У меня есть все та же ежедневная работа, но с новыми вводными.

Еще одно незыблемое правило — в любой ситуации важно сохранять репутацию. Ни при каких обстоятельствах нельзя нарушить то, что обещаешь клиенту. Это базисная вещь.



Фото: ГК «КВС»

— Как в такие периоды покупателю понять, что строительной компании можно доверять, что дом будет достроен?

— В любое время главное правило — это открытость бизнеса для клиентов. Если честно и добросовестно работать и при этом вести постоянный диалог, вопросов о надежности у покупателей не возникнет. Мы понимали, что пандемия тяжела прежде всего психологически, поэтому с самых первых дней, когда было объявлено об ограничениях, не дожидаясь вопросов о том, что сейчас происходит на стройках, мы начали активнее рассказывать о нашей работе. Мы стали чаще — раз в неделю — публиковать подробные текстовые и фотоотчеты о ходе строительства, запустили серию прямых эфиров и репортажей со стройки каждого объекта. В ходе таких прямых трансляций люди могли своими глазами увидеть, что строительство продолжается, задать свои вопросы.

— Почти год прошел с того момента, как компании начали фактический переход на проектное финансирование и эскроу-счета. Каковы итоги? Насколько эффективно новое законодательство?

— У нас большинство объектов сейчас возводятся с привлечением проектного финансирования. При новой схеме работы есть определенные нюансы — это достаточно длительный процесс переговоров с банком. Но плюсов больше, и последняя ситуация с пандемией наглядно это продемонстрировала. Те компании, которые работают по эскроу, сейчас чувствуют себя увереннее. Во-первых, изначально речь идет о стабильных игроках — банки, выдавая кредит, должны быть уверены в девелопере, в продукте и в спросе на него. Во-вторых, при проектном финансировании краткосрочные колебания активности покупателей не критичны.

Данный вид реализации проекта позволяет не тормозить стройку, а это важно не только для девелопера и дольщиков. Строительство затрагивает много смежных отраслей, это весомая часть экономики страны, миллионы рабочих мест и крупные отчисления в бюджет.



Фото: ГК «КВС»

— Самая актуальная тема сейчас — это цифровизация. На ваш взгляд, достаточно ли развиты новые технологии в строительной отрасли?

— Слово «достаточно» вообще сегодня не применимо. Динамика развития цифровых технологий впечатляет. За одно поколение мы от дискового телефона перешли к мини-компьютеру в кармане, и то, что строительная сфера будет цифровизирована, не вызывает сомнений. В этом смысле карантин сыграл на руку прогрессу. В прошлом году мы были первыми в Петербурге, кто запустил онлайн-продажи недвижимости, сейчас все компании были вынуждены были начать переход на электронные сервисы. Даже после снятия всех ограничений электронный документооборот останется — это удобно прежде всего для самого клиента.

Ещё один шаг — это BIM-проектирование, мы уже приступили к этому процессу. Работа с 3D-моделями прозрачна, она позволяет исключить типовые ошибки, связанные с человеческим фактором, повысить качество строительства. Подсчет материалов станет точнее, что позволит оптимизировать расходы.

— Вы говорили, что для стабильного развития компании необходимо долгосрочное планирование. Возможно ли это в столь быстро меняющихся условиях рынка?

— Это не только возможно, это обязательно. В первую очередь девелоперу, если он настроен на долгосрочное развитие, необходим запас земельного банка на 5 и более лет. С проектным финансированием планирование стало еще проще. При такой форме работы компания менее подвержена ситуативным колебаниям на рынке. Сейчас мы ведем переговоры с банками даже на более длительную перспективу. Земельный банк ГК «КВС» превышает 1,5 млн кв.м жилья, и загрузка по строительству у нас расписана на 7 лет вперед.

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