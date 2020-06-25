Общепит, несовместимый с жизнью. Жители Рубинштейна попросили губернатора усложнить размещение летних кафе и пустить патрули

Жители барной улицы напомнили губернатору и главе Роспотребнадзора о вакханалии, которая творилась на улице в минувшие выходные. У них под окнами ночь напролет ревела музыка, подвыпившая публика отплясывала на тротуарах и на проезжей части, клубился дым кальянов, а арки превратились в филиалы общественного туалета.

«У граждан, проживающих в центре Санкт-Петербурга, новые правила вызвали шок», - сообщили жители. Сейчас на Рубинштейна в 34 домах располагается 86 заведений. «Совершенно очевидно, что, если подобная ситуация имела место даже в условиях ограничений, то, при официально разрешенной и практически неограниченной работе летних кафе, обстановка на улице сделает проживание здесь людей невозможным», - считают они.

Авторы обращения просят усложнить правила для летних кафе. В частности, установить величину прохода для пешеходов в размере 3,5 метров «для обеспечения социальной дистанции, предписанной Роспотребназором». Также, по их мнению, нужно ограничить время работы летних кафе – до 22:00, а также ввести административную ответственность за нарушение правил размещения. Жители также предлагают Смольному заключить соглашение с полицией о передаче части полномочий по составлению протоколов о нарушении тишины в ночное время и правил работы летних кафе, а также обеспечить постоянное присутствие патрулей после 20:00 на ресторанных магистралях.