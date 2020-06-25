FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Голосование. Поправки. ОНЛАЙН
25.06.2020 23:20
5
Печать

Общепит, несовместимый с жизнью. Жители Рубинштейна попросили губернатора усложнить размещение летних кафе и пустить патрули

Общественная организация «Граждане улицы Рубинштейна» обратились открытым письмом к губернатору Петербурга Александру Беглову и главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой. Поводом для обращение стало решение властей разрешить с 29 июня работу летних кафе и упросить согласование уличной мебели.

Жители барной улицы напомнили губернатору и главе Роспотребнадзора о вакханалии, которая творилась на улице в минувшие выходные. У них под окнами ночь напролет ревела музыка, подвыпившая публика отплясывала на тротуарах и на проезжей части, клубился дым кальянов, а арки превратились в филиалы общественного туалета.

«У граждан, проживающих в центре Санкт-Петербурга, новые правила вызвали шок», - сообщили жители. Сейчас на Рубинштейна в 34 домах располагается 86 заведений. «Совершенно очевидно, что, если подобная ситуация имела место даже в условиях ограничений, то, при официально разрешенной и практически неограниченной работе летних кафе, обстановка на улице сделает проживание здесь людей невозможным», - считают они.

Авторы обращения просят усложнить правила для летних кафе. В частности, установить величину прохода для пешеходов в размере 3,5 метров «для обеспечения социальной дистанции, предписанной Роспотребназором». Также, по их мнению, нужно ограничить время работы летних кафе – до 22:00, а также ввести административную ответственность за нарушение правил размещения. Жители также предлагают Смольному заключить соглашение с полицией о передаче части полномочий по составлению протоколов о нарушении тишины в ночное время и правил работы летних кафе, а также обеспечить постоянное присутствие патрулей после 20:00 на ресторанных магистралях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

SERGEY111
Заграница - закрыта . Нормальные цивилизованные кабаки бары и кафешки - закрыты . Фитнесс клубы и бассейны - закрыты . Парки - закрыты . ТРК - закрыты . Ночные клубы с танцулями и концертами - закрыты . Всевозможные загородные места отдыха на выходные - закрыты . Так что жди улица Рубинштейна в эти и каждые последующие пятницы и выходные - весь жизнерадостный прогрессивный не любящий просиживать диваны и кухонные стулья люд . C'est La Vie .
Mozg
А если там откроются магазины по продаже водки в розлив- жители более довольны будут?
i224
Выселить граждан.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний