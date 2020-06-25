В сербском Нови-Пазаре вспышка COVID-19, город уходит в режим ЧП
Кризисный штаб города Нови-Пазар в Сербии ввел режим чрезвычайного положения из-за роста числа больных COVID-19, об этом 25 июня сообщили городские власти.
"Запрещается сбор в общественном месте (открытом и закрытом) более 5 человек., Запрещается организовывать семейные торжества (свадьбы, банкеты, акушерки, дни рождения, крещения и т. д.). Время работы предприятий общественного питания ограничено с 7 до 19 часов.
Во время работы предприятий общественного питания обязательно, чтобы за одним столом находилось максимум два человека при строгом соблюдении дистанции в 2 метра. Также вступает в силу мера обязательного ношения защитных масок как для персонала, так и для гостей на предприятиях общественного питания. По решению городской администрации использование кальянов в заведениях общественного питания строго запрещено", - решили городские власти.
Нови-Пазар является центром региона, который местные жители, больше 80% которых исповедуют ислам, называют словом османских времен – Санджак. Рост заболеваемости коронавирусом начался после нарушений ограничений на собрания граждан в праздник Ураза-Байрам 23 мая, а также из-за свадеб и других традиционных торжеств.
По данным местных медиков, подъем числа больных особенно заметен в последние 20 дней, всего в муниципалитете 339 зараженных, скончались 14 человек.