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25.06.2020 22:45
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В сербском Нови-Пазаре вспышка COVID-19, город уходит в режим ЧП

Кризисный штаб города Нови-Пазар в Сербии ввел режим чрезвычайного положения из-за роста числа больных COVID-19, об этом 25 июня сообщили городские власти.

"Запрещается сбор в общественном месте (открытом и закрытом) более 5 человек., Запрещается организовывать семейные торжества (свадьбы, банкеты, акушерки, дни рождения, крещения и т. д.). Время работы предприятий общественного питания ограничено с 7 до 19 часов.

Во время работы предприятий общественного питания обязательно, чтобы за одним столом находилось максимум два человека при строгом соблюдении дистанции в 2 метра. Также вступает в силу мера обязательного ношения защитных масок как для персонала, так и для гостей на предприятиях общественного питания. По решению городской администрации использование кальянов в заведениях общественного питания строго запрещено", - решили городские власти.

Нови-Пазар является центром региона, который местные жители, больше 80% которых исповедуют ислам, называют словом османских времен – Санджак. Рост заболеваемости коронавирусом начался после нарушений ограничений на собрания граждан в праздник Ураза-Байрам 23 мая, а также из-за свадеб и других традиционных торжеств.

По данным местных медиков, подъем числа больных особенно заметен в последние 20 дней, всего в муниципалитете 339 зараженных, скончались 14 человек.

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Комментарии (1)

ТиМуР
:((( что-то совсем плохо в борьбе с вирусом у homosapiens
Лишь объединившись , совместными усилиями .. иначе .. в той или иной степени SARS-CoV-2 будет активно преследовать человечество до конца даже не этого , а скорей 2021 года..
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