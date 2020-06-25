В сербском Нови-Пазаре вспышка COVID-19, город уходит в режим ЧП

Кризисный штаб города Нови-Пазар в Сербии ввел режим чрезвычайного положения из-за роста числа больных COVID-19, об этом 25 июня сообщили городские власти.

"Запрещается сбор в общественном месте (открытом и закрытом) более 5 человек., Запрещается организовывать семейные торжества (свадьбы, банкеты, акушерки, дни рождения, крещения и т. д.). Время работы предприятий общественного питания ограничено с 7 до 19 часов.

Во время работы предприятий общественного питания обязательно, чтобы за одним столом находилось максимум два человека при строгом соблюдении дистанции в 2 метра. Также вступает в силу мера обязательного ношения защитных масок как для персонала, так и для гостей на предприятиях общественного питания. По решению городской администрации использование кальянов в заведениях общественного питания строго запрещено", - решили городские власти.