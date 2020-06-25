В Ломоносове водитель автобуса врезался в легковушку и машину ДПС. Пострадал только виновник аварии

Водитель рейсового автобуса по неустановленной причине потерял управление и врезался в два автомобиля. Один из них - машина ДПС.

Об этом 25 июня сообщает региональное управление ГИБДД. По предварительной информации, 29-летний водитель рейсового автобуса, в котором не было пассажиров, устроил ДТП около семи часов вечера у дома 3 по улице Федюнинского в Ломоносове. Сперва он задел «Рено Дастер» с ровесником за рулем, затем врезался в припаркованную машину ДПС. Внутри в этот момент никого не было, инспектор регулировал движение на дороге. В итоге в больницу с травмой головы увезли водителя автобуса.