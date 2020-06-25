На Маршала Говорова начинается ремонт, движение будут ограничивать и закрывать
На улице Маршала Говорова начинается ремонт дорожного покрытия. Дорожное движение там будут поэтапно ограничивать и закрывать в течение двух с половиной месяцев – с 28 июня по 11 сентября. Работы ведёт ООО «СК «Орион плюс».
Как сообщает 25 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, первое ограничение – от Краснопутиловской улицы до улицы Трефолева – запланировано на период с 28 июня по 7 июля (и здесь же с 14 по 27 августа). Затем ограничения будут вводить на других участках, иногда сразу на нескольких. Полный список есть в документе ГАТИ.
Отдельные этапы работ предполагают закрытие движения:
- на улице Новостроек и улице Васи Алексеева у улицы Маршала Говорова – с 7:00 13 июля до 7:00 14 июля;
- на улице Возрождения у улицы Маршала Говорова – с 22:00 13 июля до 7:00 14 июля;
- на Маршала Говорова от Краснопутиловской до Возрождения – 18-19 июля;
- на улице Корнеева и Огородном переулке у улицы Маршала Говорова – с 20 июля до 7:00 21 июля;
- на улице Трефолева у улицы Маршала Говорова – с 22:00 20 июля до 7:00 21 июля;
- в Химическом, Урховом, Лермонтовском переулках и улице Швецова у улицы Маршала Говорова – 23-24 июля, 27-28 июля, с 29 июля по 1 августа;
- на Маршала Говорова от Возрождения до Трефолева – 25-26 июля;
- на улицах Шкапина, Метростроевцев, Балтийской, переулке Урюпина у улицы Маршала Говорова – на 3 августа;
- на улице Маршала Говорова от Швецова до Метростроевцев – 8-9 августа.