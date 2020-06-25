На Маршала Говорова начинается ремонт, движение будут ограничивать и закрывать

На улице Маршала Говорова начинается ремонт дорожного покрытия. Дорожное движение там будут поэтапно ограничивать и закрывать в течение двух с половиной месяцев – с 28 июня по 11 сентября. Работы ведёт ООО «СК «Орион плюс».

Как сообщает 25 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, первое ограничение – от Краснопутиловской улицы до улицы Трефолева – запланировано на период с 28 июня по 7 июля (и здесь же с 14 по 27 августа). Затем ограничения будут вводить на других участках, иногда сразу на нескольких. Полный список есть в документе ГАТИ.