На площадке будущей развязки с двухпутным путепроводом на Колтушском шоссе во Всеволожске готовится свайное поле.
Как сообщает 25 июня пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области, предстоит устроить почти 400 свай диаметром 800 миллиметров. Строители используют технологию буронабивных свай, которая зарекомендовала себя при высокой плотности объектов и коммуникаций, находящихся рядом. Параллельно идёт монтаж арматурного каркаса подпорных стен на подходах к путепроводу. Также перекладываются инженерные сети: водопровод, газопровод и канализация.
Четырёхполосный (двухпутный) путепровод длиной 1,2 километра заменит переезд через железнодорожные пути у станции «Мельничный Ручей». Этот переезд делит Всеволожск на две части и каждый час закрывается для пропуска поездов, при этом интенсивность движения здесь достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Проектная протяженность путепровода составит 79 метров, расчётная скорость движения — 60 км/. Рабочее движение планируется открыть в следующем году.
Заказчиком строительства выступает ГКУ «Ленавтодор», сметная стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей. Работа ведётся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».