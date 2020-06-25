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25.06.2020 21:27
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На Колтушском шоссе ставят сваи для путепровода

Фото дорожного комитета Ленинградской области
Фото дорожного комитета Ленинградской области

На площадке будущей развязки с двухпутным путепроводом на Колтушском шоссе во Всеволожске готовится свайное поле.

Как сообщает 25 июня пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области, предстоит устроить почти 400 свай диаметром 800 миллиметров. Строители используют технологию буронабивных свай, которая зарекомендовала себя при высокой плотности объектов и коммуникаций, находящихся рядом. Параллельно идёт монтаж арматурного каркаса подпорных стен на подходах к путепроводу. Также перекладываются инженерные сети: водопровод, газопровод и канализация.

Четырёхполосный (двухпутный) путепровод длиной 1,2 километра заменит переезд через железнодорожные пути у станции «Мельничный Ручей». Этот переезд делит Всеволожск на две части и каждый час закрывается для пропуска поездов, при этом интенсивность движения здесь достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Проектная протяженность путепровода составит 79 метров, расчётная скорость движения — 60 км/. Рабочее движение планируется открыть в следующем году.

Фото дорожного комитета Ленинградской области
Фото дорожного комитета Ленинградской области

Заказчиком строительства выступает ГКУ «Ленавтодор», сметная стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей. Работа ведётся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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