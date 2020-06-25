Несколько сотен километров и четверть минуты. В ООН утвердили новые рекорды молний

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) утвердила два новых мировых рекорда, касающихся грозовых разрядов. Как отмечается в ее информационном бюллетене, распространенном 25 июня в Женеве, самой длинной отныне считается молния, зарегистрированная 31 октября 2018 года на юге Бразилии (709 км плюс-минус 8 км), а самой продолжительной - молния в Аргентине 4 марта 2019 года (16,73 секунды).



Подчеркивается, что новые рекорды «были верифицированы при помощи технологии спутниковых изображений». Молнии, зафиксированные в Бразилии и Аргентине, более чем в два раза превзошли по своим параметрам прежние рекорды длины (321 км, 20 июня 2007 года, США) и продолжительности (7,74 секунды, 30 августа 2012 года, Франция).

