Суд отказал рекламному агентству, которое требовало с экс-кандидата в губернаторы Петербурга больше 4 млн рублей

Взыскать с режиссера Владимира Бортко более 4 млн рублей за неоплаченные плакаты с его изображением, расклеенные по Петербургу, пыталась компания «Реклама-центр». Суд ей отказал.



Рассмотрение поданного еще в феврале иска завершилось в Октябрьском районном суде 25 июня. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, истцу в удовлетворении жалобы было отказано.

Представители ООО «Реклама-центр» требовали с режиссера и бывшего кандидата в губернаторы Северной столицы Владимира Бортко 4 105 000 рублей за размещение его портрета на сотне рекламных площадей, еще на 65 тысяч накапало пени, процентов за просрочку оплаты по договору накопилось на сумму почти 13 тысяч. Судебные расходы потянули еще примерно на 130 тысяч.