Суд отказал рекламному агентству, которое требовало с экс-кандидата в губернаторы Петербурга больше 4 млн рублей
Взыскать с режиссера Владимира Бортко более 4 млн рублей за неоплаченные плакаты с его изображением, расклеенные по Петербургу, пыталась компания «Реклама-центр». Суд ей отказал.
Рассмотрение поданного еще в феврале иска завершилось в Октябрьском районном суде 25 июня. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, истцу в удовлетворении жалобы было отказано.
Представители ООО «Реклама-центр» требовали с режиссера и бывшего кандидата в губернаторы Северной столицы Владимира Бортко 4 105 000 рублей за размещение его портрета на сотне рекламных площадей, еще на 65 тысяч накапало пени, процентов за просрочку оплаты по договору накопилось на сумму почти 13 тысяч. Судебные расходы потянули еще примерно на 130 тысяч.
Генеральный директор компании Максим Черняк сообщил «Фонтанке», что еще не принял решение о том, будет ли его организация оспаривать решение.
Ранее проверить деятельность компании требовал Горизбирком. В комиссии указали на то, что штаб Бортко заплатил за первые два месяца аренды рекламных площадей, непокрытым остался август. По закону подобные услуги должны быть оплачены вперед и в полном размере. В судебных базах свежих административных материалов на ООО «Реклама-Центр» нет.
Бортко снялся с выборов на дебатах 30 августа 2019 года.