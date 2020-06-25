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25.06.2020 20:12
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Полиция Петербурга не даст посмотреть на «Алые паруса» ни с воды, ни с земли. Часть Крестовского и Парк 300-летия оцепят

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдёт в телевизионном формате, а тех, кто решит попытать удачу и взглянуть на шоу вживую, встретит полиция. Об этом предупреждают в Смольном 25 июня.

Во время проведения праздника закроют часть акватории устья Невы и Финского залива. На месте будут дежурить катера полиции, ГИМС и МЧС. «Нахождение в закрытой части Финского залива опасно. Помимо движения парусника «Россия», в этой локации будет установлено пиротехническое оборудование. Все попытки попасть в закрытую часть акватории на личных плавсредствах будут строго пресекаться», — уточняют в пресс-службе.

Также в день праздника для прохода закроют часть побережья Финского залива и Невы. В частности, полицейские и сотрудники Росгвардии оцепят Парк 300-летия Петербурга и прилегающие территории, будет недоступна западная часть Крестовского острова и Петровской косы, северный и западный берег Васильевского острова.

Парк 300-летия уже защитили от петербуржцев двойным забором.

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт онлайн 27 июня. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире «Пятого канала».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие ограничения ждут автомобилистов из-за торжества.

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Комментарии (7)

footballer12
Правильно. И алкоголь не продавать, чтобы выпускники трезвые по домам сидели, да?
Danik
А зачем тогда это фсе? По карманам деньги бюджетные распихать охота? Достали записи предыдущих лет и сваяли нетлетку! Или тендеры, комисии, комитеты. Куча работы или ее иммитация. Бюждетное бабло в подконтрольные фирмы и большой пшик для народа! Ах, да еще и осчастливят бедных артистов! Урганты и эстрадники лазаревы совсем без денег сидят!))) Или с первого канала и с тв России не вылазят?
ТиМуР
Ладно.
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