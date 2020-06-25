Полиция Петербурга не даст посмотреть на «Алые паруса» ни с воды, ни с земли. Часть Крестовского и Парк 300-летия оцепят

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдёт в телевизионном формате, а тех, кто решит попытать удачу и взглянуть на шоу вживую, встретит полиция. Об этом предупреждают в Смольном 25 июня.



Во время проведения праздника закроют часть акватории устья Невы и Финского залива. На месте будут дежурить катера полиции, ГИМС и МЧС. «Нахождение в закрытой части Финского залива опасно. Помимо движения парусника «Россия», в этой локации будет установлено пиротехническое оборудование. Все попытки попасть в закрытую часть акватории на личных плавсредствах будут строго пресекаться», — уточняют в пресс-службе.