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25.06.2020 19:45
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Россия смягчила ограничения на въезд для иностранных специалистов

Кабмин РФ по просьбе представителей бизнеса и дипмиссий разрешил однократный въезд в Россию иностранных специалистов, которые имеют допуск на работу в России. Об этом сообщается 25 июня на сайте правительства.

Въезд разрешается на основании специального списка, который ФСБ и МВД передают органам исполнительной власти. Обязательно должен быть указан пункт пропуска, через который зарубежный работник едет в Россию.

Помимо паспорта иностранный специалист должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

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