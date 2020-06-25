Россия смягчила ограничения на въезд для иностранных специалистов

Кабмин РФ по просьбе представителей бизнеса и дипмиссий разрешил однократный въезд в Россию иностранных специалистов, которые имеют допуск на работу в России. Об этом сообщается 25 июня на сайте правительства.

Въезд разрешается на основании специального списка, который ФСБ и МВД передают органам исполнительной власти. Обязательно должен быть указан пункт пропуска, через который зарубежный работник едет в Россию.

Помимо паспорта иностранный специалист должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

