В Совфеде увидели вмешательство Запада в плебисцит по Конституции

«Кампания публичного вмешательства в наше конституционное строительство продолжается на Западе уже пять месяцев», — уверен Климов. Он сослался на то, что СМИ, «финансируемые органами государственной власти ряда западных государств», подвергли критике январские предложения Владимира Путина о внесении поправок в основной закон страны.

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ зафиксировала попытки иностранного вмешательства во время подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. За этим стоит Запад, преимущественно — Вашингтон, 25 июня заявил зампредседателя Комитета СФ по международным делам и председатель этой комиссии Андрей Климов.

Зампред комитета заявил об «учебно-тренировочных мероприятиях для нашей так называемой несистемной оппозиции в странах Прибалтики», цель которых — «дестабилизация России», протестные настроения, как утверждает Климов, продвигают НКО с помощью фейков.

«О безопасности граждан России и улучшении уровня жизни нашего народа там явно не заботятся», — считает сенатор.



«Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами», — говорится в сообщении. Конкретных примеров атак и фейков Климов не привёл.



Как добавил Климов, его комиссия создаст мониторинговую группу, которая «соберет и проанализирует все доступные нам факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 г.».

Отметим, некоторые нарушения — в том числе в Петербурге — заметили уже и в Центризбиркоме. Климов не уточнял, может ли глава ЦИК Элла Памфилова являться агентом влияния Запада.