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25.06.2020 19:25
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В Совфеде увидели вмешательство Запада в плебисцит по Конституции

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ зафиксировала попытки иностранного вмешательства во время подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. За этим стоит Запад, преимущественно — Вашингтон, 25 июня заявил зампредседателя Комитета СФ по международным делам и председатель этой комиссии Андрей Климов.

«Кампания публичного вмешательства в наше конституционное строительство продолжается на Западе уже пять месяцев», — уверен Климов. Он сослался на то, что СМИ, «финансируемые органами государственной власти ряда западных государств», подвергли критике январские предложения Владимира Путина о внесении поправок в основной закон страны.

Зампред комитета заявил об «учебно-тренировочных мероприятиях для нашей так называемой несистемной оппозиции в странах Прибалтики», цель которых — «дестабилизация России», протестные настроения, как утверждает Климов, продвигают НКО с помощью фейков.

«О безопасности граждан России и улучшении уровня жизни нашего народа там явно не заботятся», — считает сенатор.

«Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами», — говорится в сообщении. Конкретных примеров атак и фейков Климов не привёл.

Как добавил Климов, его комиссия создаст мониторинговую группу, которая «соберет и проанализирует все доступные нам факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 г.».

Отметим, некоторые нарушения — в том числе в Петербурге — заметили уже и в Центризбиркоме. Климов не уточнял, может ли глава ЦИК Элла Памфилова являться агентом влияния Запада.

Одна из ключевых поправок в Конституцию, голосование по которым состоится 1 июля, де-юре позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента России.

«Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — заявил он.

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Комментарии (13)

dimas062
"За этим стоит Запад, преимущественно — Вашингтон" - хосдеп...хосдеп забыли!
Агроном аэродрома
"Держи вора!!!"
WuhanRockCafe
Запад просто карежит от нашего нового Основного Закона, который ставит стальной заслон ЛГБТ родителям.
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