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25.06.2020 19:14
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Более полумиллиона детей в Петербурге получили продовольственные наборы

Более 530 тысяч детей в Петербурге получили продовольственные наборы за счет средств бюджета города, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

«Продовольственные наборы выдавались и выдаются. Больших сложностей не было. У меня были заявления от родителей, которые были несколько не удовлетворены содержанием этих наборов. Но все эти претензии моментально рассматривались, и решения принимались в пользу детей», — заявила она 25 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что продуктовые наборы в Петербурге выдавали с середины апреля — сперва раздали пайки, рассчитанные на 10 дней, с 30 марта по 12 апреля, а спустя примерно неделю — вторые, на 14 дней, с 13 по 30 апреля. Давали их не всем, и состав был разным — подробнее читайте на «Фонтанке». Несмотря на слова Митяниной, некоторые скандалы раздачу наборов все же сопровождали — так, просроченные консервы для воспитанников детских садов Кронштадта даже стали уголовным делом.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
Что либо брать из их поганых лап-себя не уважать.
Чем побираться с разбойничьего стола отбросами, уж лучше голодать.
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