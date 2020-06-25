Более полумиллиона детей в Петербурге получили продовольственные наборы

Более 530 тысяч детей в Петербурге получили продовольственные наборы за счет средств бюджета города, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.



«Продовольственные наборы выдавались и выдаются. Больших сложностей не было. У меня были заявления от родителей, которые были несколько не удовлетворены содержанием этих наборов. Но все эти претензии моментально рассматривались, и решения принимались в пользу детей», — заявила она 25 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».



Напомним, что продуктовые наборы в Петербурге выдавали с середины апреля — сперва раздали пайки, рассчитанные на 10 дней, с 30 марта по 12 апреля, а спустя примерно неделю — вторые, на 14 дней, с 13 по 30 апреля. Давали их не всем, и состав был разным — подробнее читайте на «Фонтанке». Несмотря на слова Митяниной, некоторые скандалы раздачу наборов все же сопровождали — так, просроченные консервы для воспитанников детских садов Кронштадта даже стали уголовным делом.