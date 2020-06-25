Домой на автобусах. Смольный рассказал, как будут разъезжаться болельщики после матча «Зенита»

После завершения матча «Зенит» — «Крылья Советов» 26 июня болельщики смогут воспользоваться автобусами. Матч начинается в 20.30, метро закрывается в 22.00.



Как сообщает комитет по транспорту 25 июня, для проезда к стадиону рекомендуется пользоваться станцией метро «Крестовский остров». Напомним, во время эпидемии было закрыто 17 вестибюлей метро, однако затем их открыли — кроме «Новокрестовской».



После игры можно воспользоваться социальными автобусами, которые будут курсировать от станций метро «Крестовский остров» и «Беговая», а также от автобусной станции «Крестовский остров». Они будут работать с 22:30 до 23:30, интервал движения составит 7–8 минут.

