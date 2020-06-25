Домой на автобусах. Смольный рассказал, как будут разъезжаться болельщики после матча «Зенита»
После завершения матча «Зенит» — «Крылья Советов» 26 июня болельщики смогут воспользоваться автобусами. Матч начинается в 20.30, метро закрывается в 22.00.
Как сообщает комитет по транспорту 25 июня, для проезда к стадиону рекомендуется пользоваться станцией метро «Крестовский остров». Напомним, во время эпидемии было закрыто 17 вестибюлей метро, однако затем их открыли — кроме «Новокрестовской».
После игры можно воспользоваться социальными автобусами, которые будут курсировать от станций метро «Крестовский остров» и «Беговая», а также от автобусной станции «Крестовский остров». Они будут работать с 22:30 до 23:30, интервал движения составит 7–8 минут.
От автобусной станции «Крестовский остров» поедут следующие маршруты:
№ 1МА «АС "Крестовский остров" — проспект Культуры» (интервал 7 минут);
№ 1МБ «АС "Крестовский остров" — проспект Маршала Жукова»;
№ 2МА «АС "Крестовский остров" — станция метро "Парнас"»;
№ 2МБ «АС "Крестовский остров" — Малая Балканская улица».
От станции метро «Крестовский остров» можно будет уехать на автобусах
№ 4МБ «Станция метро "Крестовский остров — река Оккервиль» и № 5МБ «Станция метро "Крестовский остров" — Малая Балканская улица»;
От «Беговой» будет ходить автобус № 3М «Станция метро "Беговая" — станция метро Рыбацкое"».
Кроме того, с 21.00 до часу ночи функционируют маршруты № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М, дублирующие линии метрополитена.
«С 17:30 до 23:30 26 июня, в связи с временным перекрытием движения по Рюхиной улице, «коммерческие» автобусы № К-131 направлены от железнодорожной станции Ручьи по действующей трассе до Петроградской улицы, далее по Депутатской улице, Константиновскому проспекту до конечной остановки "Рюхина улица"», — напоминает комитет.
Ранее стало известно, что в «Зените» перед игрой не обнаружено случаев заражения Covid-19. Почему это не везде так — читайте в материале «Фонтанки».