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25.06.2020 19:01
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Более 650 тысяч семей из Петербурга и Ленобласти запросили обещанные Путиным 10 тысяч на ребенка

Сотни тысяч семей обратились за выплатами на детей, объявленными президентом Владимиром Путиным, рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти Анна Борисова.

«В Петербурге и Ленинградской области уже более 650 тысяч семей обратились за получением единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей и более 200 тысяч семей обратились за ежемесячной выплатой в размере 5000 рублей», — сказала она 25 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Чиновница отметила, что типичные ошибки при заполнении заявлений на выплату очень простые: это неправильное написание ФИО ребенка или родителя, неверное указание статуса заявителя или реквизитов. Тем, кто получил отказ, она рекомендовала обратиться в территориальное управление ПФР.

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Комментарии (1)

Ruticon
бедные люди, должны ещё просить эти подачки по 10 тыр.
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