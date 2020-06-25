Более 650 тысяч семей из Петербурга и Ленобласти запросили обещанные Путиным 10 тысяч на ребенка

Сотни тысяч семей обратились за выплатами на детей, объявленными президентом Владимиром Путиным, рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти Анна Борисова.



«В Петербурге и Ленинградской области уже более 650 тысяч семей обратились за получением единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей и более 200 тысяч семей обратились за ежемесячной выплатой в размере 5000 рублей», — сказала она 25 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Чиновница отметила, что типичные ошибки при заполнении заявлений на выплату очень простые: это неправильное написание ФИО ребенка или родителя, неверное указание статуса заявителя или реквизитов. Тем, кто получил отказ, она рекомендовала обратиться в территориальное управление ПФР.