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25.06.2020 18:56
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РБК: Путин готовится выступить перед гражданами в преддверии голосования

Президент Владимир Путин может выступить с новым обращением к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, выступление, вероятно, состоится в понедельник, 29 июня. «Интерфакс» ранее называл одной из альтернатив также 30 июня.

Предполагается, что у президента есть что сказать гражданам по поводу голосования по поправкам в Конституцию, которое назначено на 1 июля. Источники полагают, что Путин объяснит своё видение смысла поправок и их значимость. Один из собеседников назвал обращение в преддверии плебисцита долгом главы государства, поскольку изменение основного закона страны — редкость. Ожидается также, что президент призовёт граждан к голосованию.

Напомним, Путин обращался к народу не так давно — 23 июня он вёл речь о промежуточных итогах борьбы с коронавирусом и планах по восстановлению экономики.

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Комментарии (14)

syshsun
Запугивать будет,ой боюсь,боюсь,боюсь...
Михаил Петров-Водкин
Какими выплатами и новым налогом на "богатых" ещё порадует многодетных алкашей и безработных маргиналов?
Агроном аэродрома
Не "Путин выступит", а покажут запись видео "лица, похожего на президента".
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