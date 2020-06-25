РБК: Путин готовится выступить перед гражданами в преддверии голосования

Президент Владимир Путин может выступить с новым обращением к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, выступление, вероятно, состоится в понедельник, 29 июня. «Интерфакс» ранее называл одной из альтернатив также 30 июня.

Предполагается, что у президента есть что сказать гражданам по поводу голосования по поправкам в Конституцию, которое назначено на 1 июля. Источники полагают, что Путин объяснит своё видение смысла поправок и их значимость. Один из собеседников назвал обращение в преддверии плебисцита долгом главы государства, поскольку изменение основного закона страны — редкость. Ожидается также, что президент призовёт граждан к голосованию.