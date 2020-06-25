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25.06.2020 18:50
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Прокуратура проверила семью, в которой отчим хотел найти новых родителей для «маленького вредителя» на Avito

Прокуратура Приморского района проверила семью, которая «продавала» своего ребёнка на сервисе бесплатных объявлений Avito. Как 25 июня рассказали в ведомстве, предложение было несерьёзным и публиковалось в воспитательных целях.

Объявление о продаже мальчика в мае. Его фото появилось в разделе «Другие животные» и озаглавлено как «Домашний питомец». Под снимком пояснялось, что «маленький вредитель ищет новых родителей», что он «любит врать, хамить и воровать», при этом «не уважает старших».

Проверка показала, что отчим ребёнка опубликовал объявление в воспитательных целях. Отдавать мальчика в действительности он не собирался.

«После вмешательства прокуратуры с семьей несовершеннолетнего организована работа органов и учреждений системы профилактики. Кроме того, по постановлению прокурора мужчина привлечен к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

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