Смольный насобирал «коронавирусных» штрафов на 30 млн. За июнь рассмотрели 3,5 тысячи протоколов

Работу сотрудников комитета по законности и правопорядку Петербурга на ниве борьбы с пандемией можно оценить в материальном эквиваленте. Казна, если оштрафованным не удастся оспорить решения, пополнится еще на 13 млн рублей.



Данные за первый месяц лета 25 июня приводит комитет по законности и правопорядку Смольного. По городской статье 8-6-1 в июне получили протоколы 2909 горожан, которые гуляли по закрытым паркам и нарушали другие пункты коронавирусного постановления городского правительства.

