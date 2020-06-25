Смольный насобирал «коронавирусных» штрафов на 30 млн. За июнь рассмотрели 3,5 тысячи протоколов
Работу сотрудников комитета по законности и правопорядку Петербурга на ниве борьбы с пандемией можно оценить в материальном эквиваленте. Казна, если оштрафованным не удастся оспорить решения, пополнится еще на 13 млн рублей.
Данные за первый месяц лета 25 июня приводит комитет по законности и правопорядку Смольного. По городской статье 8-6-1 в июне получили протоколы 2909 горожан, которые гуляли по закрытым паркам и нарушали другие пункты коронавирусного постановления городского правительства.
Рассмотрено было 3516 протоколов, цифра включает майских нарушителей. По ним назначены штрафы на общую сумму свыше 13 млн рублей. Как ранее писала «Фонтанка», за предыдущий период сумма составила порядка 17 млн; таким образом, за все время пандемии и вступления в силу поправок в городское законодательство сумма штрафов от Смольного достигла 30 млн рублей.
«Фонтанка» сообщала, что на рассмотрении протоколов сотрудники комитета признают виновными практически всех. Горожане начали оспаривать решения, первые жалобы поступили в пять районных судов.