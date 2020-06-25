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25.06.2020 17:55
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Водитель автобуса в Петербурге осуждён за смертельное ДТП: 5 км/ч недостаточно для контроля за движением

В Петербурге Приморский районный суд огласил приговор в отношении водителя автобуса, в феврале сбившего женщину.

Как сообщает 25 июня объединённая пресс-служба судов, водитель Дарбишев осуждён по статье 264, часть 3, УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. «Фонтанка» писала об этом ДТП в тот день, когда оно случилось. На тот момент пострадавшая была ещё жива.

По данным суда, 8 февраля в 19:57 Дарбишев, управляя технически исправным автобусом МАЗ компании «Третий парк», двигался по маршруту № 211 по Карельскому переулку от улицы Савушкина в сторону Школьной улицы. Несмотря на тёмное время суток, дорога здесь освещена фонарями. По версии суда, водитель «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке». Он поворачивал направо на свой зелёный свет и «двигался со скоростью около 5 км/ч, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не убедился в безопасности маневра и в том, что не создаст помех другим участникам движения». Женщина шла по переходу также на зелёный свет, и автобус сбил её. С места ДТП её госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии: с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей свода и основания черепа, ушибом головного мозга тяжёлой степени. 10 февраля в больнице она скончалась.

Дарбишев полностью признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. В течение двух лет ему запрещено управлять транспортными средствами.

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Комментарии (7)

AceMentura
Пешехода жаль.
Набегут ли сейчас сторонники снижения допустимого скоростного предела в городе?
Как мощные авто становились участниками аварии, так сразу подпевалы со своим : "надо ужесточать скоростные лимиты".
После этой аварии только 5 вариантов остается: 1,2,3,4 км/ч или запрет.
Владислав Гольянов
И откуда прибыл этот Дербишев?
spb7771250
Вообще, такие сроки в таких обстоятельствах это преступно мало. По моему личному мнению. Сбил пешика на его зелёном дб лет 5 хотя бы общего режима. Ибо слишком много гибнет.
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