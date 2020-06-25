В ДТП с домом на набережной Фонтанки никто не пострадал. Водитель оказался без прав и к тому же отказался от медосвидетельствования.

«Фонтанка» публиковала видеозапись ДТП и последних секунд погони, предшествовавшей ему. Теперь отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает официальную информацию.

25 июня около 2:25 у дома 50 по Адмиралтейскому проспекту полицейские дали сигнал об остановке «Хёндэ Солярису». За рулём был мужчина 1996 года рождения. Останавливаться он не стал, а нажал на газ. Полицейские бросились за ним. Всё закончилось у дома 147 по набережной Фонтанки, где парень не справился с управлением и совершил наезд на стену дома.