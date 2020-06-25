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25.06.2020 17:35
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Влетевший в дом парень на «Солярисе» с видео «Фонтанки» был без прав, страховки и трезвого ума

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

В ДТП с домом на набережной Фонтанки никто не пострадал. Водитель оказался без прав и к тому же отказался от медосвидетельствования.

«Фонтанка» публиковала видеозапись ДТП и последних секунд погони, предшествовавшей ему. Теперь отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает официальную информацию.

25 июня около 2:25 у дома 50 по Адмиралтейскому проспекту полицейские дали сигнал об остановке «Хёндэ Солярису». За рулём был мужчина 1996 года рождения. Останавливаться он не стал, а нажал на газ. Полицейские бросились за ним. Всё закончилось у дома 147 по набережной Фонтанки, где парень не справился с управлением и совершил наезд на стену дома.

Нарушений за водителем оказалось немало. В отношении него составлены пять протоколов по следующим административным статьям:

  • часть 2 статьи 12.25 (невыполнение требования об остановке);
  • часть 3 статьи 12.16 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением);
  • часть 3.1 статьи 12.5 (тонировка),
  • часть 2 статьи 12.37 (отсутствие ОСАГО),
  • часть 2 статьи 12.26 (невыполнение водителем, не имеющим прав либо лишенным прав, требования о прохождении медицинского освидетельствования).
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

spb7771250
Проблема - системная. Решаемая при желании властей. Желания нет.
Mazzzz
Мне одному кажется , что отказ от освидетельствования , это какая то херня несусветная ? На учёт таких упырей нужно ставить !
krasnonosov
Понаехавшие варвары продолжают свои попытки разрушить Петербург.
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