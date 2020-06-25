Влетевший в дом парень на «Солярисе» с видео «Фонтанки» был без прав, страховки и трезвого ума
В ДТП с домом на набережной Фонтанки никто не пострадал. Водитель оказался без прав и к тому же отказался от медосвидетельствования.
«Фонтанка» публиковала видеозапись ДТП и последних секунд погони, предшествовавшей ему. Теперь отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает официальную информацию.
25 июня около 2:25 у дома 50 по Адмиралтейскому проспекту полицейские дали сигнал об остановке «Хёндэ Солярису». За рулём был мужчина 1996 года рождения. Останавливаться он не стал, а нажал на газ. Полицейские бросились за ним. Всё закончилось у дома 147 по набережной Фонтанки, где парень не справился с управлением и совершил наезд на стену дома.
Нарушений за водителем оказалось немало. В отношении него составлены пять протоколов по следующим административным статьям:
- часть 2 статьи 12.25 (невыполнение требования об остановке);
- часть 3 статьи 12.16 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением);
- часть 3.1 статьи 12.5 (тонировка),
- часть 2 статьи 12.37 (отсутствие ОСАГО),
- часть 2 статьи 12.26 (невыполнение водителем, не имеющим прав либо лишенным прав, требования о прохождении медицинского освидетельствования).