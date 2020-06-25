ВОЗ: В Европе новый всплеск заболевания COVID-19 после ослабления ограничений
Количество новых случаев заболевания коронавирусом в 30 странах Европы снова начало расти в последние две недели. Как заявил 25 июня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, новый всплеск заражений начался после ослабления ограничений, пишет «Коммерсантъ».
«На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две недели в 30 странах увеличилось число новых случаев заболевания»,— подчеркнул Клюге.
Он уточнил, что в 11 странах ситуация близка к критической — если не остановить распространение инфекции, то это может «снова подтолкнуть системы здравоохранения к краю пропасти в Европе».