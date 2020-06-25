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25.06.2020 17:14
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ВОЗ: В Европе новый всплеск заболевания COVID-19 после ослабления ограничений

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в 30 странах Европы снова начало расти в последние две недели. Как заявил 25 июня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, новый всплеск заражений начался после ослабления ограничений, пишет «Коммерсантъ».

«На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две недели в 30 странах увеличилось число новых случаев заболевания»,— подчеркнул Клюге.

Он уточнил, что в 11 странах ситуация близка к критической — если не остановить распространение инфекции, то это может «снова подтолкнуть системы здравоохранения к краю пропасти в Европе».

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Комментарии (7)

sench99
Сейчас проголосуем и все будет ок...Вернемся в март
aaignat
А всё почему? Им надо срочно голосовать за новые конституции и вирус убежит
Nafanka
Он уточнил, что в 11 странах ситуация близка к критической — если не остановить распространение инфекции, то это может «снова подтолкнуть системы здравоохранения к краю пропасти в Европе»
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ФИГ-няяяя! Ту-то Забугорные ТОПЯТ, что ТАМ у них ВСЁ Океюшки... Многие из легковерных - верят... )))
Там, по словам местных спичрайтеров, "идиотизма меньше"... зато почему-то больных больше... интересно ПОЧЕМУ? ))) Ведь в "Багдаде ВСЁ спокойно..." ))) Откройте, наконец, границы - пущай ЭТИ "спокойные" уедут ТУДА-А-А, и НЕ надо их везти обратно-о-о-о-о... )))))
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