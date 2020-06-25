Двухмесячная девочка и трёхлетний мальчик пострадали в ДТП под Петербургом

Серьёзное ДТП произошло 25 июня в Кировском районе Ленинградской области. Это был съезд в кювет и встреча с деревом — в аналогичных авариях в Ленобласти за последние два дня погибли шесть человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной информации, около 11:40 на 8-м километре автодороги Сологубовка — Кирсино 38-летний мужчина на ВАЗ-2104 не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. С различными травмами госпитализированы трое пассажиров «четвёрки»: 37-летняя женщина, мальчик 2016 года рождения и девочка, родившаяся 20 апреля этого года. Возможно, это мама и её малыши.