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25.06.2020 17:20
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«Фонтанка» публикует портрет подозреваемого, который напал на пенсионерку в парке Александрино

По подозрению в нападении на 75-летнюю пенсионерку в Кировском районе Петербурга полиция разыскивает мужчину с короткой стрижкой средних лет. После встречи с ним женщина умерла.

«Фонтанка» публикует портрет подозреваемого. Опознавших его просят связаться с правоохранительными органами.

Пенсионерка получила несколько ударов ножом в грудь днём 24 июня у дома 149 по улице Народного Ополчения. Нападавший отобрал у нее сумку. На следующий день стало известно, что женщина умерла.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

spb7771250
Цитата из вчера: "Незнакомца 40 лет на вид сейчас разыскивают. Среди отличительных черт: смуглое лицо, полнота, короткие чёрные волосы. Был одет в зелёную футболку и тёмные брюки." Первому заявлению верю больше. На дешёвый трюк с подменой описания никакой бандит не купится. Но я хз, не специалист в ор мероприятиях.
260807761
Почему-то пришло в голову, что не все так просто - зачем бить бабушку несколько раз ножом чтобы забрать сумку? Это же совсем за гранью, уж не приплатили ли подонку "добрые" родственнички, или еще какие черные риэлторы с целью завладения недвижимостью? А сумку забрал для отвода глаз, на месте следствия я бы присмотрелся к "квартирному вопросу"
mononcle
Слава видеокамерам
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