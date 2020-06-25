Впервые в истории подписан контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключила первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос. Об этом 25 июня сообщается на сайте корпорации.
Договор заключен с компанией Space Adventures Inc. (США). Речь идет о краткосрочной экспедиции двух космотуристов на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции (МКС).
«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — уточнили в РКК «Энергия».
Напомним, с 2001 по 2009 год по контрактам со Space Adventures Inc. было выполнено восемь краткосрочных коммерческих полетов на российский сегмент МКС на кораблях «Союз».