Ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключила первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос. Об этом 25 июня сообщается на сайте корпорации.



Договор заключен с компанией Space Adventures Inc. (США). Речь идет о краткосрочной экспедиции двух космотуристов на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции (МКС).