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25.06.2020 16:06
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Впервые в истории подписан контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключила первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос. Об этом 25 июня сообщается на сайте корпорации.

Договор заключен с компанией Space Adventures Inc. (США). Речь идет о краткосрочной экспедиции двух космотуристов на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции (МКС).

Фото: РКК «Энергия»

«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — уточнили в РКК «Энергия».

Напомним, с 2001 по 2009 год по контрактам со Space Adventures Inc. было выполнено восемь краткосрочных коммерческих полетов на российский сегмент МКС на кораблях «Союз».

Фото: РКК «Энергия»

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Комментарии (4)

Погонщик скрепоносцев
Звание героя РФ присвоят туристу?
dragvs
Очень крутая история!
261989881
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