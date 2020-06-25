Раненная в Александрино петербурженка умерла. Нападавший всё ещё на свободе

Раненная в петербургском парке Александрино 75-летняя пенсионерка скончалась в медучреждении от полученных травм. Об этом «Фонтанке» 25 июня сообщили в правоохранительных органах. Преступника, напавшего на пожилую женщину, продолжают искать.



Петербурженку госпитализировали днём 24 июня от дома 149 по улице Народного Ополчения. Её состояние было крайне тяжёлым — неизвестный мужчина лет 40–50 на вид несколько раз ударил жертву ножом в грудь и отобрал сумку. Было возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Пострадавшая была помещена в реанимацию, но, несмотря на старания врачей, умерла.

