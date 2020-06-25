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25.06.2020 15:59
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Раненная в Александрино петербурженка умерла. Нападавший всё ещё на свободе

Раненная в петербургском парке Александрино 75-летняя пенсионерка скончалась в медучреждении от полученных травм. Об этом «Фонтанке» 25 июня сообщили в правоохранительных органах. Преступника, напавшего на пожилую женщину, продолжают искать.

Петербурженку госпитализировали днём 24 июня от дома 149 по улице Народного Ополчения. Её состояние было крайне тяжёлым — неизвестный мужчина лет 40–50 на вид несколько раз ударил жертву ножом в грудь и отобрал сумку. Было возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Пострадавшая была помещена в реанимацию, но, несмотря на старания врачей, умерла.

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Комментарии (4)

Lelik_Bolik
Им это не интересно...лучше совсем ничего не делать, стоять болтать по дебильнику и кидать непотушеные хабарики на проезжую часть(недалече как вчера картину наблюдал)...зад то сложно сдвинуть и 5 метров до урны пройти..А тут искать надо, стараться, мозг напрягать
Gregory Skidan
75 лет... ножом... нет слов...
260786601
Быстро у нас могут ловить лишь студентов в одиночных пикетах и бабушек без масок...
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