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25.06.2020 15:30
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В «Зените» не нашли ни одного заболевшего коронавирусом футболиста перед игрой с «Крыльями Советов»

Все игроки футбольного клуба «Зенит» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Крыльями Советов», которая пройдет в пятницу, 26 июня. Как сообщает 25 июня «Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева, все тесты пришли отрицательные.

«Все сдали тесты, у нас все здоровы. Это и «Зенит», и «Зенит-2», и молодежная команда «Зенит», и ЖФК «Зенит»», — заявил Медведев.

Ранее в Российской премьер-лиге появилась третья команда, в которой было выявлено массовое заражение коронавирусом. Вслед за «Ростовом» и «Динамо» COVID-19 обнаружили у шестерых игроков и двух сотрудников «Оренбурга».

Напомним, матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет в Петербурге 26 июня, начало в 20.30.

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