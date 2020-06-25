В «Зените» не нашли ни одного заболевшего коронавирусом футболиста перед игрой с «Крыльями Советов»

Все игроки футбольного клуба «Зенит» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Крыльями Советов», которая пройдет в пятницу, 26 июня. Как сообщает 25 июня «Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева, все тесты пришли отрицательные.



«Все сдали тесты, у нас все здоровы. Это и «Зенит», и «Зенит-2», и молодежная команда «Зенит», и ЖФК «Зенит»», — заявил Медведев.



Ранее в Российской премьер-лиге появилась третья команда, в которой было выявлено массовое заражение коронавирусом. Вслед за «Ростовом» и «Динамо» COVID-19 обнаружили у шестерых игроков и двух сотрудников «Оренбурга».

