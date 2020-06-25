Российское судно село на мель у берегов Норвегии. ЧП занялся Следственный комитет
Российский траулер «Кокшайск» с 35 моряками на борту сел на мель в акватории Норвежского моря.
«Около 06:00 утра в четверг, 25 июня, поступила информация, что российский корабль «Кокшайск» сел на мель на юго-восточной стороне [острова] Арнойя. На борту находилось 35 человек», — рассказали 25 июня в норвежской береговой охране местному изданию TV2.
В генконсульстве России в Киркенесе подтвердили ТАСС, что знают о произошедшем. Дипломаты отметили, что с экипажем судна все в порядке, а в спасательной операции нет необходимости. Моряки собираются продолжить свой путь.
Рыболовное судно «Кокшайск» 1982 года постройки ходит под российским флагом. Портом прописки числится Мурманск.
Следственный комитет России начал проверку происшествия. «Следствием будут проведены проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, устанавливается ущерб», — говорится в заявлении ведомства.