«Из России подкидывают». Лукашенко хочет обсудить с Путиным «вмешательство в выборы»

Александр Лукашенко считает, что в выборы президента Белоруссии якобы происходит вмешательство из других стран.



«Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — цитирует 25 июня заявление белорусского лидера агентство «Белта».

По его словам, за оппозицией могут стоять «кукловоды». «И в Польше живут, и из России подкидывают», — уточнил Лукашенко.