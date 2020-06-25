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25.06.2020 15:20
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«Из России подкидывают». Лукашенко хочет обсудить с Путиным «вмешательство в выборы»

Александр Лукашенко считает, что в выборы президента Белоруссии якобы происходит вмешательство из других стран.

«Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — цитирует 25 июня заявление белорусского лидера агентство «Белта».

По его словам, за оппозицией могут стоять «кукловоды». «И в Польше живут, и из России подкидывают», — уточнил Лукашенко.

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа. В стране уже задержали двух оппозиционных кандидатов, которые заявили о своем желании баллотироваться. Это Сергей Тихановский и Виктор Бабарико. Лукашенко объявил о срыве «майдана» в стране.

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Комментарии (5)

krasnonosov
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Fenomen
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