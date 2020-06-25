В России планируют наладить производство речных маршруток по автобусным технологиям

Объединённая судостроительная корпорация в первом квартале 2021 года спустит на воду и начнёт испытывать малогабаритное пассажирское судно проекта «Соталия» для речных пассажирских перевозок.

Как рассказал радио «Говорит Москва» президент ОСК Алексей Рахманов 25 июня, осадка этой «водной маршрутки» составляет около 0,6 метра. Она рассчитана на 30 пассажиров, может курсировать по большинству рек и легко подходить к необорудованным берегам.

«Судно будет построено, пусть меня не ругают сильно коллеги-судостроители, по автобусной технологии. Поскольку оно получается около 20 метров длиной, то мы, борясь за себестоимость, уходим от ряда традиционных судостроительных технологий», — сказал Рахманов. Он пояснил, что с автобусом пароход не имеет ничего общего, но разработчики применили те же подходы к использованию структурных элементов, конструкций корпуса, элементов электропроводки, а также комфорт сидений и возможности пропульсии, которые используются при производстве городского транспорта.

