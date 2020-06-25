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25.06.2020 15:01
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В России планируют наладить производство речных маршруток по автобусным технологиям

Объединённая судостроительная корпорация в первом квартале 2021 года спустит на воду и начнёт испытывать малогабаритное пассажирское судно проекта «Соталия» для речных пассажирских перевозок.

Как рассказал радио «Говорит Москва» президент ОСК Алексей Рахманов 25 июня, осадка этой «водной маршрутки» составляет около 0,6 метра. Она рассчитана на 30 пассажиров, может курсировать по большинству рек и легко подходить к необорудованным берегам.

«Судно будет построено, пусть меня не ругают сильно коллеги-судостроители, по автобусной технологии. Поскольку оно получается около 20 метров длиной, то мы, борясь за себестоимость, уходим от ряда традиционных судостроительных технологий», — сказал Рахманов. Он пояснил, что с автобусом пароход не имеет ничего общего, но разработчики применили те же подходы к использованию структурных элементов, конструкций корпуса, элементов электропроводки, а также комфорт сидений и возможности пропульсии, которые используются при производстве городского транспорта.

Инженеры учли потребности удалённых регионов — там можно разместить фельдшерско-акушерский пункт, также подходит и для маломобильных граждан. Двигатель в него можно будет установить и дизельный, и газомоторный. В будущем не исключается возможность использования и электрической энергии.

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Комментарии (7)

alexpv
Да подождите вы ругать, дайте попилить бюджет спокойно, а потом оно и само развалиться и проект бесследно исчезнет, вместе с освоенными деньгами.
prosto_5e4ce2877d5fb
«Судно будет построено, пусть меня не ругают сильно коллеги-судостроители, по автобусной технологии. Поскольку оно получается около 20 метров длиной, то мы, борясь за себестоимость, уходим от ряда традиционных судостроительных технологий», — сказал Рахманов. Он пояснил, что с автобусом пароход не имеет ничего общего, но разработчики применили те же подходы к использованию структурных элементов, конструкций корпуса, элементов электропроводки, а также комфорт сидений и возможности пропульсии, которые используются при производстве городского транспорта.
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Пропульсия (propulsio; латинское propello, propulsum толкать вперед) - непреодолимое ускорение движения больного вперед при ходьбе или после легкого толчка; наблюдается при паркинсонизме.
Как-то не хочется в речном трамвае испытывать пропульсию.
Петр Петров
Развалили все пассажироперевозки по воде. Все речные компании обанкротили, а теперь запускают вновь.
Я уверен что это мертворожденый ребенок!!! в которого сейчас вложат лямы!
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