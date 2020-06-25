Как пишет 25 июня РИА Новости со ссылкой на Eurekalert, в середине ХХ века Советскому Союзу удалось получить первые фотографии «тёмной» части спутника, и оказалось, что стороны сильно отличаются. С Земли хорошо видны «пятна», которые долго считались следами высохших морей, отчего и получили название «марии» (от латинского «море»). Астрономы полагали, что обратная сторона Луны покрыта такими же «мариями». Но оба предположения оказались неверными.

После получения снимков выяснилось, что на обратной стороне Луны пятен меньше — они занимают всего 1% от поверхности, тогда как видимая часть заполнена ими примерно на треть. А вот причины неоднородности учёные найти не могли.



Группа астрономов из Токийского технологического института, Университетов Флориды, Нью-Мехико и Космического центра НАСА имени Линдона Джонсона провели исследование, в котором пришли к следующему выводу. Различия на разных сторонах, по их мнению, объясняются неравномерным распределением веществ группы KREEP (K — это калий, REE — редкие для Земли (rare-Earth elements) элементы церий, эрбий, европий, а P — фосфор). Данные вещества обнаружили в лунных породах, доставленных в 70-х годах XX века американской миссией Apollo. На «светлой» стороне таких пород больше. Тепло от радиоактивного распада этих элементов, согласно новой гипотезе, позволило расплавить твёрдые породы, из-за чего на лунной поверхности появились кратеры.

