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25.06.2020 14:45
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Раскрыта двойная загадка «тёмной» стороны Луны

Автор фото — читательница «Фонтанки» Юлия
Автор фото — читательница «Фонтанки» Юлия

Учёные объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от той стороны, что видна с Земли.

Как пишет 25 июня РИА Новости со ссылкой на Eurekalert, в середине ХХ века Советскому Союзу удалось получить первые фотографии «тёмной» части спутника, и оказалось, что стороны сильно отличаются. С Земли хорошо видны «пятна», которые долго считались следами высохших морей, отчего и получили название «марии» (от латинского «море»). Астрономы полагали, что обратная сторона Луны покрыта такими же «мариями». Но оба предположения оказались неверными.

После получения снимков выяснилось, что на обратной стороне Луны пятен меньше — они занимают всего 1% от поверхности, тогда как видимая часть заполнена ими примерно на треть. А вот причины неоднородности учёные найти не могли.

Группа астрономов из Токийского технологического института, Университетов Флориды, Нью-Мехико и Космического центра НАСА имени Линдона Джонсона провели исследование, в котором пришли к следующему выводу. Различия на разных сторонах, по их мнению, объясняются неравномерным распределением веществ группы KREEP (K — это калий, REE — редкие для Земли (rare-Earth elements) элементы церий, эрбий, европий, а P — фосфор). Данные вещества обнаружили в лунных породах, доставленных в 70-х годах XX века американской миссией Apollo. На «светлой» стороне таких пород больше. Тепло от радиоактивного распада этих элементов, согласно новой гипотезе, позволило расплавить твёрдые породы, из-за чего на лунной поверхности появились кратеры.

Автор фото — читательница «Фонтанки» Юлия
Автор фото — читательница «Фонтанки» Юлия

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Комментарии (3)

Alex_D
Ну а почему неравномерно распределены вещества? Светлая и тёмная стороны это всё же некорректно.
Cashmare
дык это не кратеры от метеоритов, а бульки от расплавленной породы? а может луна - это вообще кусок сыра, а кратеры - это дыры в норы лунных мышей?
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