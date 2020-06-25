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25.06.2020 14:55
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Ксения Раппопорт, Саша Даль и Елизавета Боярская расскажут молодёжи о благотворительности

Что такое благотворительность, как меняются форматы помощи и как сделать так, чтобы она была полезна не только тем, кому помогают, но и помогающим, расскажут известные артисты в петербургском молодёжном пространстве «Легко».

Первая встреча состоится 27 июня в 16:00 и будет посвящена благотворительным спецпроектам с инфлюенсерами. В ней примут участие руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова и двое попечителей фонда: народная артистка России Ксения Раппопорт и певица Саша Даль. Они расскажут, почему старые форматы помощи перестают работать и какие продукты надо выводить на рынок, чтобы благотворительность была полезна не только тем, кому помогают, но и помогающим.

Одним из самых важных вопросов на встрече будет отношение между НКО и известными людьми. Со временем они трансформировались из информационной поддержки и регулярных пожертвований в огромные социально ориентированные проекты, как, например, платформы MediaDonors и сервис поздравлений от звезд MD Video. («Фонтанка» рассказывала об этих проектах).

Алена Куратова на примере своего фонда покажет, что НКО должны стремиться быть максимально эффективными, и расскажет, что для этого нужно. Ведь за 9 лет «Дети-бабочки» из небольшой организации превратился в один из самых крупных благотворительных фондов России.

Ксения Раппопорт и Саша Даль поделятся своими историями, как они пришли в благотворительность и почему каждый должен помогать, если у него есть такая возможность. Они также расскажут о своём активном участии в жизни подопечных фонда — детей с редкими генетическими заболеваниями.

Вторая встреча запланирована на 3 июля. Гостем площадки будет актриса и благотворитель Елизавета Боярская, которая в прошлом месяце подключилась к фандрайзинговому проекту MD Video. Теперь она записывает поздравления для своих фанатов, перечисляя в благотворительный фонд средства с каждого ролика.

Участником встреч может стать любой желающий. О том, как это сделать, можно узнать в официальном паблике проекта.

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Комментарии (1)

260786601
Одни евреи грабят, другие рассказывают о благотворительности...
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