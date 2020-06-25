Ксения Раппопорт, Саша Даль и Елизавета Боярская расскажут молодёжи о благотворительности

Первая встреча состоится 27 июня в 16:00 и будет посвящена благотворительным спецпроектам с инфлюенсерами. В ней примут участие руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова и двое попечителей фонда: народная артистка России Ксения Раппопорт и певица Саша Даль. Они расскажут, почему старые форматы помощи перестают работать и какие продукты надо выводить на рынок, чтобы благотворительность была полезна не только тем, кому помогают, но и помогающим.

Что такое благотворительность, как меняются форматы помощи и как сделать так, чтобы она была полезна не только тем, кому помогают, но и помогающим, расскажут известные артисты в петербургском молодёжном пространстве «Легко».

Одним из самых важных вопросов на встрече будет отношение между НКО и известными людьми. Со временем они трансформировались из информационной поддержки и регулярных пожертвований в огромные социально ориентированные проекты, как, например, платформы MediaDonors и сервис поздравлений от звезд MD Video. («Фонтанка» рассказывала об этих проектах).



Алена Куратова на примере своего фонда покажет, что НКО должны стремиться быть максимально эффективными, и расскажет, что для этого нужно. Ведь за 9 лет «Дети-бабочки» из небольшой организации превратился в один из самых крупных благотворительных фондов России.



Ксения Раппопорт и Саша Даль поделятся своими историями, как они пришли в благотворительность и почему каждый должен помогать, если у него есть такая возможность. Они также расскажут о своём активном участии в жизни подопечных фонда — детей с редкими генетическими заболеваниями.



Вторая встреча запланирована на 3 июля. Гостем площадки будет актриса и благотворитель Елизавета Боярская, которая в прошлом месяце подключилась к фандрайзинговому проекту MD Video. Теперь она записывает поздравления для своих фанатов, перечисляя в благотворительный фонд средства с каждого ролика.