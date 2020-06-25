В Российской премьер-лиге продолжается распространение коронавируса. Заболевших выявили в «Оренбурге»
Очередное массовое заражение коронавирусом произошло в одном из российских футбольных клубов. Как сообщили 25 июня в пресс-службе РПЛ, сразу несколько представителей «Оренбурга» сдали положительные тесты на COVID-19.
— Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией, — заявил вице-президент РПЛ Сергей Прядкин. — В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора.
Ранее положительные случаи были выявлены в «Ростове» и «Динамо». Обе команды ушли на двухнедельный карантин. В результате «Ростову» пришлось играть против «Сочи» молодежным составом, а «Динамо» удалось договориться с «Краснодаром» о переносе игры. Под подозрением также находился один из игроков «Уфы», но повторные тесты не подтвердили у него коронавирус.