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25.06.2020 14:38
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В Российской премьер-лиге продолжается распространение коронавируса. Заболевших выявили в «Оренбурге»

Очередное массовое заражение коронавирусом произошло в одном из российских футбольных клубов. Как сообщили 25 июня в пресс-службе РПЛ, сразу несколько представителей «Оренбурга» сдали положительные тесты на COVID-19.

— Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией, — заявил вице-президент РПЛ Сергей Прядкин. — В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора.

Ранее положительные случаи были выявлены в «Ростове» и «Динамо». Обе команды ушли на двухнедельный карантин. В результате «Ростову» пришлось играть против «Сочи» молодежным составом, а «Динамо» удалось договориться с «Краснодаром» о переносе игры. Под подозрением также находился один из игроков «Уфы», но повторные тесты не подтвердили у него коронавирус.

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