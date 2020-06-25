Результаты голосования по поправкам ни в коем случае не должны «накручиваться», никого нельзя принуждать к участию в плебисците. Об этом 25 июня заявил Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты, передает РИА Новости.



«Принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам в Конституцию, надо вести четкий мониторинг свободного волеизъявления», — подчеркнул президент.

