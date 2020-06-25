«Никого нельзя принуждать». Путин заявил, что нельзя допустить «накрутки» при голосовании по Конституции
Результаты голосования по поправкам ни в коем случае не должны «накручиваться», никого нельзя принуждать к участию в плебисците. Об этом 25 июня заявил Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты, передает РИА Новости.
«Принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам в Конституцию, надо вести четкий мониторинг свободного волеизъявления», — подчеркнул президент.
Нет — принудиловке и накрутке— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 25, 2020
явки. Путин высказался о голосовании по поправкам в конституцию. pic.twitter.com/9oCIC6B0Tp
Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова озвучила список учреждений и предприятий Петербурга, откуда поступили сигналы о принуждении к голосованию по поправкам. Северная столица оказалась на первом месте в стране с 23 жалобами. По словам Памфиловой, городская администрация на такие сообщения не реагирует.
«Фонтанка» рассказывала о том, как чиновники и сотрудники бюджетных организаций массово открепляются от своих избирательных участков и прикрепляются к строго определенным. Сегодня с самого утра у некоторых таких участков выстроились очереди из сотрудников предприятий и государственных ведомств. «Фонтанка» следит в режиме текстовой трансляции за первым днем голосования по поправкам.