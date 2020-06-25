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25.06.2020 14:28
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«Никого нельзя принуждать». Путин заявил, что нельзя допустить «накрутки» при голосовании по Конституции

Результаты голосования по поправкам ни в коем случае не должны «накручиваться», никого нельзя принуждать к участию в плебисците. Об этом 25 июня заявил Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты, передает РИА Новости.

«Принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам в Конституцию, надо вести четкий мониторинг свободного волеизъявления», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова озвучила список учреждений и предприятий Петербурга, откуда поступили сигналы о принуждении к голосованию по поправкам. Северная столица оказалась на первом месте в стране с 23 жалобами. По словам Памфиловой, городская администрация на такие сообщения не реагирует.

«Фонтанка» рассказывала о том, как чиновники и сотрудники бюджетных организаций массово открепляются от своих избирательных участков и прикрепляются к строго определенным. Сегодня с самого утра у некоторых таких участков выстроились очереди из сотрудников предприятий и государственных ведомств. «Фонтанка» следит в режиме текстовой трансляции за первым днем голосования по поправкам.

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Комментарии (5)

Cashmare
ну он либо, мягко говоря, лукавит, либо питерскому избиркому плевать не только на тётю, но и...
piterez
Двойное отрицание означает, что кого-то можно, а может и нужно... "накрутка" при голосовании - это тоже уже оборот, который используется во всех инструкциях УИКов - даёшь накрутку 50%, 60%, 70%, а кто может все 100%!!!
Вверх полетели разноцветные шарики и дети судорожно замахали флажочками, раскрашенными в триколор и с двумя орлами и короной...
chip1
Мы верим тебе, великий Каа! Подумали бандерлоги)
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