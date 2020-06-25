Второй за день велосипедист получил переломы после столкновения в автомобилем в Приморском районе Петербурга. В больнице десятилетний ребенок.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, мальчика сбила 58-летняя женщина на «Лансере» около двух часов дня 25 июня. Ребенок ехал рядом с мамой во внутридворовом проезде у дома 48 по Камышовой улице. Он доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.