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25.06.2020 15:14
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На Туристской «Лансер» сбил десятилетнего велосипедиста. Мальчик в больнице

Второй за день велосипедист получил переломы после столкновения в автомобилем в Приморском районе Петербурга. В больнице десятилетний ребенок.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, мальчика сбила 58-летняя женщина на «Лансере» около двух часов дня 25 июня. Ребенок ехал рядом с мамой во внутридворовом проезде у дома 48 по Камышовой улице. Он доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Несколькими часами ранее 59-летняя женщина на «Рено» сбила 28-летнюю велосипедистку у 49-го дома по проспекту Авиаконструкторов. Как уточнили в ГИБДД, она в больнице также с травмами средней степени тяжести.

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