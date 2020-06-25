На Туристской «Лансер» сбил десятилетнего велосипедиста. Мальчик в больнице
Второй за день велосипедист получил переломы после столкновения в автомобилем в Приморском районе Петербурга. В больнице десятилетний ребенок.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, мальчика сбила 58-летняя женщина на «Лансере» около двух часов дня 25 июня. Ребенок ехал рядом с мамой во внутридворовом проезде у дома 48 по Камышовой улице. Он доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Несколькими часами ранее 59-летняя женщина на «Рено» сбила 28-летнюю велосипедистку у 49-го дома по проспекту Авиаконструкторов. Как уточнили в ГИБДД, она в больнице также с травмами средней степени тяжести.