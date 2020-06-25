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25.06.2020 13:57
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«Никаких льгот, отсрочек или компенсаций нет». Профессиональный фотограф рассказал, что произошло с его бизнесом за время самоизоляции

Участники проекта «Фонтанки» «Покупай у своих» продолжают делиться историями о том, как они пережили пандемию. Предыдущие рассказы можно почитать в специальном сюжете на нашем портале.

Частный предприниматель Михаил Балаев занимается фотосъемкой официальных мероприятий, делает портреты руководителей и сотрудников, фото производства и коммерческих помещений, предметную съемку для сайтов и каталогов.

«Основная моя аудитория — это бизнес: мелкий, средний, крупный. 28 марта, как только объявили каникулы, большинство заказчиков стали отменять и переносить съемки, мой доход стал стремиться к нулю, — делится Михаил. — Сферу не отнесли к пострадавшим, и никаких льгот, отсрочек или компенсаций нет. Тысячи моих коллег-фотографов по стране остались в подвешенном состоянии. Все обязательные платежи по ИП и налоги нужно платить, вовремя и в полном объеме. «Росфото» отправляло письмо от имени сообщества, но результата нет».

Время самоизоляции фотограф посвятил той работе, которую можно делать дистанционно, — составлению медиаплана, созданию новых сайтов и групп в соцсетях, приведению в порядок архивов.

Сейчас услуги фотосъемки все еще не пользуются спросом. «Большинство заказчиков заняты спасением своего бизнеса и о съемках не думают, ну или планируют на вторую половину лета», — рассказывает Балаев.

«Конечно, отрасль уже не будет прежней, — рассуждает Михаил, — многие начинающие фотографы, отчаявшись, ушли на заработки в иные сферы, оставшиеся фотографы-профи будут, скорее всего, очень востребованы, так как многие компании начнут активно действовать, диверсифицироваться, им потребуется свежий фото- или видеоматериал. Так бывает в моменты после кризисов — например, так было в 2015 году».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

a.159753123
Надо снимать порно. Это искусство вечно. А то бабочки, цветочки... тьфу
261889661
Да, множество ненужных профессий справедливо отмирает. Не нужны установщики машин на стоянку в гостиницах -- я и сам поставлю, носильщики багажа -- я и сам свой чемодан донесу, всяческие фотографы, заправщики бензином на бензозаправке, толпы холдеев и тунеядцев всяческих мастей и т.д. и т.п. и т.д. и т.п...
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