«Никаких льгот, отсрочек или компенсаций нет». Профессиональный фотограф рассказал, что произошло с его бизнесом за время самоизоляции

Участники проекта «Фонтанки» «Покупай у своих» продолжают делиться историями о том, как они пережили пандемию. Предыдущие рассказы можно почитать в специальном сюжете на нашем портале.



Частный предприниматель Михаил Балаев занимается фотосъемкой официальных мероприятий, делает портреты руководителей и сотрудников, фото производства и коммерческих помещений, предметную съемку для сайтов и каталогов.



«Основная моя аудитория — это бизнес: мелкий, средний, крупный. 28 марта, как только объявили каникулы, большинство заказчиков стали отменять и переносить съемки, мой доход стал стремиться к нулю, — делится Михаил. — Сферу не отнесли к пострадавшим, и никаких льгот, отсрочек или компенсаций нет. Тысячи моих коллег-фотографов по стране остались в подвешенном состоянии. Все обязательные платежи по ИП и налоги нужно платить, вовремя и в полном объеме. «Росфото» отправляло письмо от имени сообщества, но результата нет».

