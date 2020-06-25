В 11:27 при въезде во двор домов 47 и 49 по проспекту Авиаконструкторов женщина на автомобиле сбила велосипедистку: протащила на капоте, и та в итоге перелетела через машину, сообщает читательница «Фонтанки» Кристина. По её словам, минут через 20 после вызова за велосипедисткой приехала скорая помощь, через 25–30 минут — ДПС.

ДТП с велосипедистом произошло 25 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидицы, медицинская помощь потребовалась двум женщинам.

«Водителя авто приехали поддержать несколько человек на личных авто — две машины, — рассказывает Кристина. — Люди, поддерживающие водителя, постоянно указывают на второе пересечение с пешеходной зоной, в то время как сбила водитель велосипедистку на первом пересечении. Человек, поддерживающий водителя, активно ведет переговоры с представителями ДПС. Приехал ли кто-то отстаивать права велосипедистки, неизвестно».

Минут через 40–50 после ДТП прибыл второй наряд ДПС, а через час — вторая скорая, теперь уже для водителя. «Только в 12:32 скорая помощь с пострадавшей выехала с места ДТП. Велосипед остался на месте ДТП», — заключает читательница.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информации об этом ДТП пока нет.