В Кремле не назвали сроков открытия российских границ. Решение примут на заседании штаба по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что в Кремле пока не определились с датой снятия ограничений на выезд из России, которые были введены из-за пандемии COVID-19.



«В этом плане ничего не менялось. <...> Пока никаких решений не принималось», — цитирует 25 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, вопрос будет обсуждаться в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом, который примет во внимание мнения эпидемиологов и данные о ситуации с пандемией в других странах.