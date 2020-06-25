В Кремле не назвали сроков открытия российских границ. Решение примут на заседании штаба по борьбе с COVID-19
Пресс-секретарь российского президента сообщил, что в Кремле пока не определились с датой снятия ограничений на выезд из России, которые были введены из-за пандемии COVID-19.
«В этом плане ничего не менялось. <...> Пока никаких решений не принималось», — цитирует 25 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, вопрос будет обсуждаться в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом, который примет во внимание мнения эпидемиологов и данные о ситуации с пандемией в других странах.
В конце марта российское правительство подписало постановление, временно ограничившее передвижение через государственную границу РФ, для борьбы с коронавирусом. Из этого правила был сделан ряд исключений, однако, например, люди с двумя паспортами столкнулись с трудностями при выезде из РФ. Чуть позже в постановление были внесены поправки. В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал открытие границ для определенных категорий граждан. При этом МИД РФ попросил россиян пока отказаться от «скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж».