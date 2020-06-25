Квартира с машино-местом: преимущества подземного паркинга

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Приобретение нового автотранспорта в большинстве случаев сопровождается неизменным вопросом — где оставлять своего четырехколесного «друга» на ночь или на более длительный срок? Но не всегда этот вопрос можно решить, не причинив неудобство окружающим. Сегодня во многих дворах можно наблюдать ситуацию, когда автомобилями заставлено все свободное пространство — тротуары, газоны, даже детские площадки. Это хоть и неприемлемо, но объясняется довольно просто. Количество свободных площадей в городе не увеличивается параллельно росту числа автомобилей.

Вот только все эти стихийные парковки рано или поздно могут обернуться против владельца машины. Ситуации бывают разные — от свежей царапины на крыле из-за неловко развернувшегося соседа до эвакуации машины спецслужбами на штрафстоянку. Проблему могут в некотором роде решить открытые автостоянки, но и здесь не все так гладко. Их тоже надо где-то размещать, выделяя на эти цели и без того ограниченное пространство жилого комплекса. Помимо этого открытая парковка не убережет ваше авто от неприятностей, связанных с погодными условиями, действиями вандалов или неосторожными маневрами других автолюбителей. И такой автостоянки может попросту не оказаться поблизости.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Подземный комфорт

Дефицит свободного места на поверхности плотно застроенного мегаполиса вынуждает застройщиков оборудовать автомобильные стоянки под землей, где ничто не мешает установке и использованию парковочного оборудования.

В современном мире подземный паркинг — это одна из важных частей инфраструктуры жилого комплекса, благодаря которой можно освободить двор от переизбытка автомобилей. Новостройки с паркингом в Петербурге отличаются тем, что пространство вокруг жилого комплекса используется более рационально: большое количество эстетичных зеленых насаждений, лавочек и клумб создают приятную атмосферу во дворе. К тому же отсутствие автомобильных парковок возле подъездов снижает движение машин по дворовой территории, обеспечивая более высокий уровень безопасности детей и взрослых.

Чтобы сделать жизнь автовладельцев удобнее, в большинстве жилых комплексов «Строительного треста» предусмотрен подземный паркинг, и эта опция пользуется у новоселов большим спросом. Популярность таких стоянок объясняется хорошими условиями, которые они обеспечивают стоящим там автомобилям и удобным расположением. Ведь для того, чтобы дойти до своей машины, не нужно даже выходить из дома, к машине вас доставит лифт практически от дверей квартиры.

В настоящее время есть несколько подобных предложений. Например, в строящемся ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе, первая очередь которого будет сдана уже в 2020 году, предусмотрен подземный паркинг на 900 машино-мест. Стоимость парковочного места здесь составляет от 950 тыс. рублей.

В жилом комплексе «Архитектор» в Кудрово, который будет сдан в следующем году, в настоящее время идет отделка подземного паркинга, рассчитанного на 274 машино-места. Цена паркинга в «Архитекторе» стартует с отметки от 850 тыс. рублей.

А в подземном паркинге уже сданного жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка» на проспекте Тореза подземное машино-место можно приобрести от 1 млн 315 тыс. рублей. Всего здесь 310 парковочных мест.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Преимущества подземного паркинга

Помимо очевидного преимущества — отсутствия необходимости покупать или арендовать гараж или искать открытую автостоянку, подземный паркинг в жилом доме может похвастать и рядом других преимуществ.

В паркингах отсутствует воздействие различных погодных факторов на автомобиль. Машина будет чистой и защищенной от нежелательного физического воздействия. Даже в самые холодные и снежные зимы автомобиль, оставленный на ночь в подземном паркинге, утром не нужно будет прогревать или откапывать из-под навалившего за ночь снега.

Подземные паркинги оборудуются закрывающимися воротами или шлагбаумами, возле которых обычно дежурит охранник. Кроме того, помещения подземных стоянок могут быть дополнительно оборудованы видеокамерами и системами пожаротушения.

Автомобили в подземных паркингах движутся по проездам, достаточно широким для того, чтобы они могли разъехаться, а производимые водителем маневры не нанесли ущерба стоящим рядом транспортным средствам. В случае же какого-либо эксцесса помочь в установлении истины помогут записи системы видеонаблюдения.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Подземные стоянки имеют преимущество перед открытыми парковками в экологическом отношении. Все выхлопные газы от автомобилей удаляются в атмосферу через вентиляционную систему, что приводит к снижению концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха. Данное преимущество также способствует смягчению санитарно-гигиенических требований к таким парковкам.

Если вы хотите избавиться от ежедневных поисков парковочного места, дорогостоящих парковок и переживаний о сохранности вашего автомобиля, то новостройки с паркингом являются для вас идеальным выбором.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

