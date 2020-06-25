«Коммерсантъ»: Программное обеспечение подорожает из-за «налогового манёвра» в IT-отрасли, который объявил Путин

«Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы (снижение страховых взносов с 14% до 7,6% и уменьшение ставки налога на прибыль с 20% до 3%. — Прим. ред.) компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд рублей», — сообщает издание.

Налоговый манёвр в IT-отрасли, который в минувший вторник анонсировал президент России Владимир Путин, рискует обернуться ростом цен на софт. Об этом в четверг, 25 июня, со ссылкой на предложения Минкомсвязи сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве Максута Шадаева предлагают IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, дать субсидии в 2021 году в сумме 11,4 млрд рублей. Но всем остальным грозит отмена нулевого НДС на продажу прав на ПО и прав на использование ПО по лицензии. Введение НДС в размере 20% даст повышение цены иностранного софта на 16,67%, подсчитал «Коммерсантъ».



По данным одного из создателей портала Госуслуги, бывшего замминистра связи, директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Ильи Массуха, к концу 2019 года доля российских продуктов в общем объёме софта, используемого в госкомпаниях, составляла 10%, сообщает Tadviser.



Эксперты на профильных ресурсах отмечают, что для получения обещанных президентом льгот ещё нужно будет постараться «получить аккредитацию IT компании».



Торгующие софтом IT-компании уже сталкиваются с задержкой платежей и отсрочкой заключения контрактов, а введение НДС лишь усугубит положение, отмечает директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Объявленные президентом меры помощи отрасль восприняла с оптимизмом (акции российских IT-компаний пошли вверх после обращения Путина), напомнил «Коммерсанту» эксперт, и они не должны сопровождаться контрмерами, которые снижают или исключают позитивный эффект такой поддержки.

