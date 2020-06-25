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25.06.2020 12:55
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Сайт для голосования по Конституции «упал» в первый день работы. В Центризбиркоме заявили об аншлаге

Желающие как можно скорее проголосовать по конституционным поправкам москвичи и нижегородцы «уронили» предназначенный для этого сайт. Причины сбоя объяснили в Центральной избирательной комиссии России.

Как пишет 25 июня РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома РФ Антона Лопатина, сбой в работе интернет-портала, предназначенного для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам в Основной закон страны, был вызван одновременным подключением большого числа пользователей.

«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — сказал Лопатин, отметив, что работа сайта уже восстановлена.

Дистанционное электронное голосование продлится с 25 по 30 июня, оно доступно только москвичам и нижегородцам. Одновременно с этим сегодня стартовало и очное голосование, читайте подробнее об этом в текстовой трансляции «Фонтанки». Главным днем проведения национального плебисцита, который будет выходным, назначено 1 июня.

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Комментарии (6)

Юра Алекс
Ту не сайт уронили, а всю страну, увы...
kuk-vasyusha
Ничего нормально организовать не могут, бедный Путин с таким пособниками только рай)))
Cashmare
ну ДЭГ надо пустить ГАС, чтобы вызвать нервный ТИК
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