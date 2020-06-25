Сайт для голосования по Конституции «упал» в первый день работы. В Центризбиркоме заявили об аншлаге

Желающие как можно скорее проголосовать по конституционным поправкам москвичи и нижегородцы «уронили» предназначенный для этого сайт. Причины сбоя объяснили в Центральной избирательной комиссии России.



Как пишет 25 июня РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома РФ Антона Лопатина, сбой в работе интернет-портала, предназначенного для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам в Основной закон страны, был вызван одновременным подключением большого числа пользователей.



«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — сказал Лопатин, отметив, что работа сайта уже восстановлена.

