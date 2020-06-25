В Ильино нашли в кастрюле мёртвого семимесячного ребёнка

Младенец погиб в Ломоносовском районе Ленобласти, пока родители работали и занимались домашним хозяйством. Его тело нашли в кастрюле с холодной водой. Об этом 25 июня сообщают 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



Несчастье в семье мигрантов из Узбекистана произошло накануне вечером. В районную полицию поступило сообщение о том, что на кухне дома подсобного хозяйства в деревне Ильино найден мёртвым семимесячный мальчик. Частично тело находилось в кастрюле высотой 30 сантиметров. По предварительным данным, младенец захлебнулся водой.

