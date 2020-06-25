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25.06.2020 12:44
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В Ильино нашли в кастрюле мёртвого семимесячного ребёнка

Младенец погиб в Ломоносовском районе Ленобласти, пока родители работали и занимались домашним хозяйством. Его тело нашли в кастрюле с холодной водой. Об этом 25 июня сообщают 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Несчастье в семье мигрантов из Узбекистана произошло накануне вечером. В районную полицию поступило сообщение о том, что на кухне дома подсобного хозяйства в деревне Ильино найден мёртвым семимесячный мальчик. Частично тело находилось в кастрюле высотой 30 сантиметров. По предварительным данным, младенец захлебнулся водой.

По информации издания, 29-летний отец в момент гибели мальчика находился в поле, убирал сено. 23-летняя мать была с мальчиком, но отлучилась на десять минут. Обоих доставили в отдел полиции и поместили в камеру. Выяснилось, что с регистрацией у них проблемы. У ребёнка же было только медицинское свидетельство о рождении, выданное в роддоме.

Районный отдел Следственного комитета Ленобласти проводит проверку.

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