В Ильино нашли в кастрюле мёртвого семимесячного ребёнка
Младенец погиб в Ломоносовском районе Ленобласти, пока родители работали и занимались домашним хозяйством. Его тело нашли в кастрюле с холодной водой. Об этом 25 июня сообщают 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
Несчастье в семье мигрантов из Узбекистана произошло накануне вечером. В районную полицию поступило сообщение о том, что на кухне дома подсобного хозяйства в деревне Ильино найден мёртвым семимесячный мальчик. Частично тело находилось в кастрюле высотой 30 сантиметров. По предварительным данным, младенец захлебнулся водой.
По информации издания, 29-летний отец в момент гибели мальчика находился в поле, убирал сено. 23-летняя мать была с мальчиком, но отлучилась на десять минут. Обоих доставили в отдел полиции и поместили в камеру. Выяснилось, что с регистрацией у них проблемы. У ребёнка же было только медицинское свидетельство о рождении, выданное в роддоме.
Районный отдел Следственного комитета Ленобласти проводит проверку.