Депутаты Госдумы предложили сделать сотовые номера собственностью абонентов. Нововведение может быть актуально для блогеров и бизнесменов
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают целесообразным закрепить законодательно возможность передачи номеров сотовых телефонов в собственность абонентам, которые смогут их продать или даже передать по наследству.
«Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона «О связи». <...> В законе предлагается записать, что пользователь мобильной связи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе», уведомив об этом мобильного оператора», — сообщает 25 июня «Коммерсантъ».
Авторы законопроекта указывают, что сейчас номера становятся «экономически ценными», однако по закону они не являются частной собственностью. Депутаты уверены, что поднятый вопрос является «актуальным» — например, для блогеров или работающих в интернете граждан. «Лишившись абонентского номера, пользователь может потерять доступ к аккаунту, а дальнейшее восстановление или переоформление номера может занять время», — указывают справедливороссы.