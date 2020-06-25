Депутаты Госдумы предложили сделать сотовые номера собственностью абонентов. Нововведение может быть актуально для блогеров и бизнесменов

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают целесообразным закрепить законодательно возможность передачи номеров сотовых телефонов в собственность абонентам, которые смогут их продать или даже передать по наследству.



«Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона «О связи». <...> В законе предлагается записать, что пользователь мобильной связи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе», уведомив об этом мобильного оператора», — сообщает 25 июня «Коммерсантъ».

