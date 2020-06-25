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25.06.2020 12:25
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Депутаты Госдумы предложили сделать сотовые номера собственностью абонентов. Нововведение может быть актуально для блогеров и бизнесменов

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают целесообразным закрепить законодательно возможность передачи номеров сотовых телефонов в собственность абонентам, которые смогут их продать или даже передать по наследству.

«Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона «О связи». <...> В законе предлагается записать, что пользователь мобильной связи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе», уведомив об этом мобильного оператора», — сообщает 25 июня «Коммерсантъ».

Авторы законопроекта указывают, что сейчас номера становятся «экономически ценными», однако по закону они не являются частной собственностью. Депутаты уверены, что поднятый вопрос является «актуальным» — например, для блогеров или работающих в интернете граждан. «Лишившись абонентского номера, пользователь может потерять доступ к аккаунту, а дальнейшее восстановление или переоформление номера может занять время», — указывают справедливороссы.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
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261989751
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hedgehog_
они там не в курсе, что номера привязаны к региону? ну депутатам то чо - ониж из маасквы никуда не собираются. и они наверное хотят подороже перепродать натыренные красивые номера?
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