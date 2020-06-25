FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +27
68.84р77.76р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Голосование. Поправки. ОНЛАЙН
25.06.2020 12:51
4
Печать

Автомобиль въехал в дом на Фонтанке. Показываем последние секунды ночной погони

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Ночная погоня в центре Санкт-Петербурга завершилась жирной точкой: беглец врезался в здание на набережной Фонтанки.

Видеозапись момента аварии есть в распоряжении «Фонтанки». По нашим данным, автомобилиста гнали с Московского проспекта. На записи видно, как полицейские сразу после ДТП подбежали к автомобилю, чтобы задержать нарушителя.

«Фонтанка.ру»

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что водитель выехал на Фонтанку против движения (движение на набережных одностороннее), ударился о поребрик, машину развернуло и откинуло в жилой дом.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Nafanka
А что ТАМ ОКАЗАЛОСЬ-то в машине и почему УБЕГАЛО?! ФЪ! Тема преследования НЕ раскрыта! )))
Olen
Да, Вы правы.
Надо было сразу пристрелить ублюдка.
Сильно сомневаюсь что это коренной житель в третьем поколении, так толератненько получилось :)
И вообще, давно пора для ДПС закупить пикапы с ДШК на турели. Какой смысл этот биомусор по городу гонять?
Не выполнил требования сотрудников, одна очередь и можете хоронить фарш вместе с ведром.
vvivanov
Порой возникает мысль - а по другому нельзя? Повезло, что никого не убили, а только дом повредили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний