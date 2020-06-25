Автомобиль въехал в дом на Фонтанке. Показываем последние секунды ночной погони
Ночная погоня в центре Санкт-Петербурга завершилась жирной точкой: беглец врезался в здание на набережной Фонтанки.
Видеозапись момента аварии есть в распоряжении «Фонтанки». По нашим данным, автомобилиста гнали с Московского проспекта. На записи видно, как полицейские сразу после ДТП подбежали к автомобилю, чтобы задержать нарушителя.
«Фонтанка.ру»
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что водитель выехал на Фонтанку против движения (движение на набережных одностороннее), ударился о поребрик, машину развернуло и откинуло в жилой дом.