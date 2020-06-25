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25.06.2020 12:07
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Кипрская компания требует от фирмы Ротенбергов 800 млн рублей за нарушение патентного права

Арбитражный суд Алтайского края зарегистрировал иск кипрской Rail 1520 IP LTD к АО «Алтайвагон», которую связывают с интересами Ротенбергов. Сумма требований составила почти 800 млн рублей. Компания просит суд признать незаконным и прекратить использование полезной модели, охраняемой патентом, сообщает 25 июня 47news.

Полезная модель — это схожий с изобретением объект интеллектуальной собственности, защищенный патентом. Использовать его можно только с согласия правообладателя. В материалах, опубликованных на сайте «Электронное правосудие», не указывается, о какой полезной модели идет речь, но она может быть связана с вагоностроением.

Название фирмы-заявителя созвучно с зарегистрированным в Тихвинском районе Ленинградской области производителем вагонов ООО «Рейл1520», которое принадлежит кипрской Rail 1520 Cyprus LTD.

Областная «Рейл1520» входит в группу крупнейшего в России производителя железнодорожных вагонов — Объединенную вагонную компанию (ОВК), которая принадлежит банку «Траст» (27,76%, по данным СПАРК) и структурам родственного ему банка «Открытие». По данным источников издания на рынке, кипрская Rail 1520 IP LTD тоже входит в ОВК.

АО «Алтайвагон», в свою очередь, связывают с интересами семьи Ротенбергов, а также угольного «Сибирского делового союза» Михаила Федяева и Владимира Гридина.

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Комментарии (2)

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alexadmin
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