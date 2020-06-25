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25.06.2020 12:02
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Крупнейший в мире производитель алмазов остановил работу рудника в Якутии из-за коронавируса

Крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса» приостановил работу рудника «Интернациональный» в Якутии из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких сотрудников. Об этом 25 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ориентировочный срок приостановки работ — от 7 до 14 дней, при этом на руднике продолжают работать службы для обеспечения «безопасной эксплуатации критически важной инфраструктуры предприятия».

Заразившиеся сотрудники госпитализированы в больницу города Мирный, их состояние здоровья оценивают как стабильное. Точное количество заболевших в «Алросе» называть не стали.

«Через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса», — уточнили в компании.

Рудник «Интернациольный», входящий в состав Мирнинского ГОКа, обеспечивает около 5,5% добычи «Алросы». Суммарные запасы оцениваются почти в 50 млн карат. Ранее сообщалось, что это самый рентабельный рудник компании. В прошлом году добыча на нем составила 2,7 млн каратов камней.

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Комментарии (1)

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