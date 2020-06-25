Крупнейший в мире производитель алмазов остановил работу рудника в Якутии из-за коронавируса

Крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса» приостановил работу рудника «Интернациональный» в Якутии из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких сотрудников. Об этом 25 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.



Ориентировочный срок приостановки работ — от 7 до 14 дней, при этом на руднике продолжают работать службы для обеспечения «безопасной эксплуатации критически важной инфраструктуры предприятия».



Заразившиеся сотрудники госпитализированы в больницу города Мирный, их состояние здоровья оценивают как стабильное. Точное количество заболевших в «Алросе» называть не стали.

