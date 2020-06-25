FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +27
68.84р77.76р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
25.06.2020 11:57
1
Печать

«Перевёртыш», атака велосипедиста и битые машины на КАД: нормальное утро на дорогах Петербурга

Пробки в Санкт-Петербурге вернулись на «докоронавирусный» уровень. Утром 25 июня они достигли, по данным «Яндекса», 4 баллов. В июне утренняя «четвёрка» стала обычным показателем, и в целом это норма для летнего периода. По вечерам загруженность дорог теперь достигает 6–7 баллов. Индекс самоизоляции «Яндекса» в Петербурге тоже вернулся к мартовским значениям. 23 июня по итогам суток он составил 0,8 балла — столько же, сколько было 18 марта.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Список из пяти крупнейших пробок, зафиксированных «Яндексом» сегодня до 10:00, демонстрирует, что утром автомобилисты возвращались в город из области: три из пяти пробок собрались на въездных магистралях.

  • 9:59, внутренняя сторона КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км;
  • 9:47, Новоприозерское шоссе, 9 км;
  • 9:41, Колтушское шоссе, 7,5 км;
  • 9:14, внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, 6,5 км;
  • 7:59, Мурманское шоссе, 4,5 км.

Сообщений о ДТП в городе от очевидцев немного. На КАД перед Янино поток тормозили разбитые легковые машины, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На проспекте Культуры, у пересечения с проспектом Просвещения, «Рено Сандеро» перевернул «Фольксваген Джетту».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Малоохтинской набережной велосипедист въехал в притормозивший автомобиль.

Напомним, что за последние два дня самые серьёзные аварии были зафиксированы в Ленобласти. Там погибли семь человек и пострадали шесть детей и 24 взрослых.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

261989751
🍔 🐷 Набрали лишний веc на самoизoляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/fondiet
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний