«Перевёртыш», атака велосипедиста и битые машины на КАД: нормальное утро на дорогах Петербурга
Пробки в Санкт-Петербурге вернулись на «докоронавирусный» уровень. Утром 25 июня они достигли, по данным «Яндекса», 4 баллов. В июне утренняя «четвёрка» стала обычным показателем, и в целом это норма для летнего периода. По вечерам загруженность дорог теперь достигает 6–7 баллов. Индекс самоизоляции «Яндекса» в Петербурге тоже вернулся к мартовским значениям. 23 июня по итогам суток он составил 0,8 балла — столько же, сколько было 18 марта.
Список из пяти крупнейших пробок, зафиксированных «Яндексом» сегодня до 10:00, демонстрирует, что утром автомобилисты возвращались в город из области: три из пяти пробок собрались на въездных магистралях.
- 9:59, внутренняя сторона КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км;
- 9:47, Новоприозерское шоссе, 9 км;
- 9:41, Колтушское шоссе, 7,5 км;
- 9:14, внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, 6,5 км;
- 7:59, Мурманское шоссе, 4,5 км.
Сообщений о ДТП в городе от очевидцев немного. На КАД перед Янино поток тормозили разбитые легковые машины, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На проспекте Культуры, у пересечения с проспектом Просвещения, «Рено Сандеро» перевернул «Фольксваген Джетту».
На Малоохтинской набережной велосипедист въехал в притормозивший автомобиль.
Напомним, что за последние два дня самые серьёзные аварии были зафиксированы в Ленобласти. Там погибли семь человек и пострадали шесть детей и 24 взрослых.