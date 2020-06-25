На главном параде Победы задержали срочника, который разбил стекло машины ФСО, испугавшись «слежки и облучения»

Солдат-срочник разбил карабином лобовое стекло машины ФСО на главном параде Победы в Москве и был задержан. Об этом в ночь на 25 июня в эфире программы «Соловьев Live» рассказал сам Владимир Соловьёв.



В эфире показали объяснительную солдата Никиты Ерошенко. По словам ведущего, срочник решил разбить стекло у припаркованной машины ФСО, так как ему показалось, будто за ним «следят» и «облучают из машины».



Соловьев отметил, что незадолго до парада солдата перевели в резерв, поэтому ему «напекло голову», и он «потерял контроль над собой». По данным телеграм-каналов, Ерошенко родился в Калуге. В резерв его перевели после того, как он начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ. В отношении молодого человека якобы собираются возбудить уголовное дело. Источник ТАСС это опроверг и добавил, что солдата отправили на психиатрическую проверку.

