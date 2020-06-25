Нурмагомедов снова возглавил рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет. Компанию ему составили Бузова и Крид

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов остался лидером рейтинга Forbes «40 самых успешных звезд России до 40 лет».



«Первая же пятерка практически не изменилась — первое и второе место, как и в прошлом году, заняли боец Хабиб Нурмагомедов и телеведущая Ольга Бузова», — сообщают 25 июня составители рейтинга.



За год доход бойца составил 16,5 миллиона долларов, тогда как у идущей второй Ольги Бузовой лишь 2,7 млн. При этом Хабиб смог добиться почти 50 тысяч упоминаний в СМИ, а певица — около 43 тысяч. На третьей строчке рейтинга расположился певец Егор Крид, который смог обойти коллегу по сцене по доходу на почти 4 миллиона долларов, однако сильно проиграл по цитируемости, добившись лишь 12 тысяч упоминаний. На четвертом месте оказался хоккеист Александр Овечкин (15,1 млн долларов, 43 664 упоминания). Замыкает пятерку Ксения Собчак, которая с ее 51 444 упоминаниями в медиа смогла обойти даже Нурмагомедова. Впрочем, по доходам (4,4 млн долларов) ей сложно тягаться с профессиональным бойцом. Кроме того, в первую десятку попали музыканты Тимати, Дима Билан, Полина Гагарина, Баста и хоккеист Артемий Панарин.

