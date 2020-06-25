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25.06.2020 11:25
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В Петербурге в полицию доставили активистов, призывавших водителей сигналить против поправок в Конституцию

Пятеро молодых людей оказались в 29-м отделе полиции Московского района Петербурга после акции у трамвайных путей на Московском проспекте. Самому младшему в сентябре исполнится 19 лет.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июня, молодых людей двумя днями ранее в ОВД отвёз наряд ДПС. Причиной стала табличка с текстом «Посигналь, если против поправок». Судя по всему, акцию проводило общественное движение «Левый Фронт». Аналогичные мероприятия прошли в Казани и Владимире.

После беседы с сотрудниками Центра «Э» в отношении доставленных были составлены административные протоколы за несоблюдение ограничительных мер на фоне пандемии.

24 июня центр по борьбе с экстремизмом накрыл типографию, в которой печатались листовки против «Вечного Путина».

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Комментарии (9)

Mozg
Думаю, скоро тем, кто против режима будут языки отрезать, как в "Голодных Играх"
alanery
надо было их отправить на работы по благоустройству города! а то бездельничают, самоизоляцию нарушают!
260657101
А какие "ограничительные меры" нарушает человек который один стоит на улице? Полиции опять нечем заняться?
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