В Петербурге в полицию доставили активистов, призывавших водителей сигналить против поправок в Конституцию
Пятеро молодых людей оказались в 29-м отделе полиции Московского района Петербурга после акции у трамвайных путей на Московском проспекте. Самому младшему в сентябре исполнится 19 лет.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июня, молодых людей двумя днями ранее в ОВД отвёз наряд ДПС. Причиной стала табличка с текстом «Посигналь, если против поправок». Судя по всему, акцию проводило общественное движение «Левый Фронт». Аналогичные мероприятия прошли в Казани и Владимире.
После беседы с сотрудниками Центра «Э» в отношении доставленных были составлены административные протоколы за несоблюдение ограничительных мер на фоне пандемии.
24 июня центр по борьбе с экстремизмом накрыл типографию, в которой печатались листовки против «Вечного Путина».