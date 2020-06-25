В Петербурге в полицию доставили активистов, призывавших водителей сигналить против поправок в Конституцию

Пятеро молодых людей оказались в 29-м отделе полиции Московского района Петербурга после акции у трамвайных путей на Московском проспекте. Самому младшему в сентябре исполнится 19 лет.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июня, молодых людей двумя днями ранее в ОВД отвёз наряд ДПС. Причиной стала табличка с текстом «Посигналь, если против поправок». Судя по всему, акцию проводило общественное движение «Левый Фронт». Аналогичные мероприятия прошли в Казани и Владимире.

