«Можно прошептать «ура»». Болельщикам в Нидерландах запретили петь на стадионах из-за коронавируса

Футбольных болельщиков в Нидерландах пустят на стадион с 1 сентября, но сидеть на трибунах им придется практически молча. Как сообщает 25 июня местное издание FCUpdate со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Рютте, фанатам запретят поддерживать команды с помощью пения и кричалок.



«По результатам исследований мы знаем, что есть большая вероятность заразиться, если фанаты поют и кричат. Возьмите с собой большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать «ура», когда забит гол, но не более», — подчеркнул Рютте.

