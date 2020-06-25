«Можно прошептать «ура»». Болельщикам в Нидерландах запретили петь на стадионах из-за коронавируса
Футбольных болельщиков в Нидерландах пустят на стадион с 1 сентября, но сидеть на трибунах им придется практически молча. Как сообщает 25 июня местное издание FCUpdate со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Рютте, фанатам запретят поддерживать команды с помощью пения и кричалок.
«По результатам исследований мы знаем, что есть большая вероятность заразиться, если фанаты поют и кричат. Возьмите с собой большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать «ура», когда забит гол, но не более», — подчеркнул Рютте.
Напомним, что чемпионат Нидерландов стал одним из трех национальных первенств в Европе, который был досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса. Турнир был не доигран впервые с 1945 года. Чемпионом был назван амстердамский «Аякс», который лидировал на момент остановки сезона.