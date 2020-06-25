До трети российских гостиниц и санаториев могут не открыться в сезон из-за коронавируса

Некоторые российские гостиницы и санатории пока не готовы принимать туристов из-за требований, вызванных пандемией COVID-19.



«Участники рынка опасаются, что 10–30% средств размещения в этом сезоне могут не открыться и ждут падения оборотов на порядок», — сообщает 25 июня «Коммерсантъ».



Так, в Сочи открылись 20 из 65 здравниц, а в Краснодарском крае сейчас работают 90 из более 200 объектов. В некоторых регионах гостиницы и санатории могли возобновить работу еще 1 июня, однако не спешили этого делать. Объекты в курортных зонах постепенно начали возобновлять деятельность к концу июня.

